Mineradoras Procuradora do MS pede que mineradoras enviem comprovação de regularidade A equipe fará visitas durante o dia de hoje e amanhã

Procuradora de Justiça do Ministério Público Federal (MPF), Maria Olívia Junqueira está em Corumbá com equipe do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) para vistoriar barragens do Estado. As visitas às barragens ocorrerão nesta terça-feira (29) e terminarão na quarta-feira (30) e procurada vai notificar empresas para que comprovação de regularidade seja apresentada ao MPF.

De acordo com assessoria do MPF, o caráter da visita é de apenas acompanhar o Imasul para avaliar de perto o que está acontecendo no local e poder cobrar as empresas sobre a responsabilidade que elas tem com o meio ambiente.

As empresas serão notificadas a apresentarem comprovações de que não estão irregulares, porém, auditorias e fiscalização não serãod e prerrogativas do MPF.

A procuradora está tentando ter acesso aos processos físicos que foram abertos para que sejam apuradas as denúncias encaminhadas para o MPF.

São três inquéritos civis em andamento, sendo um deles para investigar 12 pequenas barragens – muitas delas consideradas de decantação – e outro, para investigar a estrutura da maior barragem de Mato Grosso do Sul: a do Gregório.