Procuradores Procuradores podem se candidatar às vagas para o Conselho Superior do MPE a partir de segunda

O Procurador de Justiça e Presidente da Comissão Eleitoral Sérgio Luiz Morelli comunica aos Procuradores de Justiça que, no período de 22 a 26 de outubro, das 8h às 18h, receberá os requerimentos daqueles que pretendem concorrer às vagas para Conselheiro do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.

A Comissão é composta ainda pelos Procuradores de Justiça Hudson Shiguer Kinashi e Olavo Monteiro Mascarenhas, como titulares, e as Procuradoras de Justiça Irma Vieira de Santana e Anzoategui e Nilza Gomes da Silva, como suplentes.

A escolha da Comissão foi deliberada pelo Colendo Colégio de Procuradores de Justiça.

Os candidatos habilitados vão disputar nove vagas para o biênio 2019/2020.