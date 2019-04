Horta Orgânica Produção da Horta Orgânica do Rede Solidária beneficia crianças, adolescentes e suas famílias Foi feito manejo da terra e replantio de pelo menos dez espécies sendo distribuídas em vegetais, hortaliças e legumes

Com o intuito de emancipar as famílias em situação de risco social, possibilitando a eliminação das relações de dependência e de vulnerabilidade social, o Rede Solidária, programa desenvolvido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e gerenciado pela Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), atua em módulos de ação, sendo um deles a Horta Orgânica Sustentável.

A produção de legumes, hortaliças e vegetais da horta orgânica produzida nas duas unidades do Programa Rede Solidária é destinada as crianças e adolescentes que participam das oficinas oferecidas no projeto, bem como as famílias das comunidades atendidas pelo programa.

“Com a produção da horta enriquecemos a alimentação oferecida diariamente no Rede para as crianças e adolescentes e também oferecemos para as famílias, para seu consumo próprio, criando um relacionamento com a comunidade, com as famílias, integrando-as nas ações do programa”, destaca Pedro Barros, Diretor da Unidade Iria Leite Vieira, no bairro Noroeste.

Além de ser destinado para o consumo, o módulo da horta orgânica busca conscientizar todos os participantes do uso da terra e sua preservação: “O cultivo, cuidado e plantio da horta é feito em conjunto com os funcionários, alunos e voluntários do Rede. Também já promovemos palestras para ajudar e ensinar as famílias a cultivarem hortaliças e temperos em suas próprias hortas”, lembra Pedro.

No início deste ano foi feito manejo da terra e replantio de pelo menos dez espécies sendo distribuídas em vegetais, hortaliças e legumes, muitas já disponíveis para consumo e distribuição. A Horta Orgânica do Rede Solidária também conta com o cultivo de plantas e ervas medicinais.