Veículos Produção de veículos cai 10% em janeiro No último mês, foram fabricados 196,8 mil unidades, contra 218,7 mil em janeiro do ano passado

A produção de veículos caiu 10% em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (6) pela Anfavea, entidade que representa as montadoras no país.

No último mês, foram fabricados 196,8 mil unidades, contra 218,7 mil em janeiro do ano passado. As informações são da Agência Brasil.

No acumulado dos últimos 12 meses, no entanto, houve crescimento 2,9% na produção de veículos. Saíram das montadoras 2,86 milhões de unidades de fevereiro de 2018 a janeiro deste ano. No período anterior, foram fabricados 2,78 milhões de veículos.

As vendas caíram 14,8% na comparação entre as 199,8 mil unidades licenciadas em janeiro e as 234,5 mil vendidas em dezembro. Em relação a janeiro do ano passado, quando foram vendidos 181,3 mil veículos, houve crescimento de 10,2%.

No acumulado dos últimos 12 meses, as vendas tiveram alta de 13,7%, com a comercialização de 2,58 milhões de unidades.

Em relação a janeiro de 2018, o número de pessoas empregadas no setor cresceu 1,2%, com 130,5 mil vagas abertas.