Ministros da Rússia Produção integrada de MS impressiona ministros da Rússia, Índia, China e África do Sul na reunião do

A carta conjunta assinado pelos cinco países que integram o Brics – Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul -, após a nova reunião do grupo, nesta quarta e quinta-feira em Bonito, deixou patente que o esforço para o aumento da produção de alimento cada vez mais se alicerça na sustentabilidade. A integração do agronegócio com o meio ambiente em Mato Grosso do Sul surpreendeu os visitantes.

“Nos impressionou muito a fazenda que visitamos, onde observamos o respeito ao ecossistema em um ambiente onde temos áreas nativas, água cristalina, gado e agricultura. Vejo Bonito como um exemplo em desenvolvimento sustentável”, afirmou o ministro de Agricultura da Rússia, Sergey Levin. “Levaremos as melhores impressões desse lugar maravilhoso, que une agricultura com paisagens únicas”, disse Mcebisi Skwatsha, da África do Sul.

Participantes da reunião do BRICs assinaram documento defendendo o aumento da produção de alimentos com foco na sustentabilidade

O documento assinado em Bonito, segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina Dias, baseia-se, principalmente, em inovação e tecnologia para a agricultura, cujo alinhamento avançou muito e que dará o tom aos próximos passos para acordos comerciais. “A ciência será a base desses acordos, buscando o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar dos cinco países”, declarou.

Esforço em comum

Os ministros visitaram na manhã desta quinta-feira a fazenda Ceita Corê, que explora a pecuária e a agricultura de ponta e iniciou a exploração do ecoturismo. No retorno ao Observatório Socioambiental EcoSesi Bonito, distante 6 km do centro da cidade turística, o grupo assinou a Carta de Bonito e falou com a imprensa. A ministra Tereza Cristina destacou o apoio do Governo do Estado ao evento, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), e saiu otimista do encontro.

“Fiz questão de realizar essa reunião em meu Estado, e em Bonito, para mostrar que estamos desenvolvendo práticas sustentáveis na nossa produção e sua integração com o ecoturismo”, disse ela. A ministra acredita que outros itens da cooperação tecnológica do grupo passarão por questões como a sanitária, que deve ser tratada por meio dos organismos internacionais que regem o setor, “para que possamos produzir mais e com sustentabilidade”.