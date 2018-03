'CG na Tela' Produtora cultural promove encontro de jovens com o cinema campo-grandense 'Projeto Campo Grande na Tela passará por 7 escolas municipais, IFMS, UEMS e UFMS entre março e junho'

Campo Grande tem lindas paisagens e personagens marcantes que já foram retratadas de diversas maneiras em produções locais, mas, por muitas vezes, esses filmes não chegam a grande parte dos campo-grandenses, principalmente aos adolescentes e jovens. Para levar essas películas até eles e trazer a memória do cinema de Campo Grande, a Marruá Arte e Cultura inicia no dia 26 de março o projeto Campo Grande na Tela, que conta com recursos do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), oriundos da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Campo Grande.

No Campo Grande na Tela escolas da rede municipal de ensino das 7 regiões da Capital e 3 universidades receberão uma mostra em que serão apresentados 20 curtas-metragens produzidos aqui (confira todos os filmes que participam abaixo). A curadoria foi feita pela fotógrafa e videomaker Elis Regina Nogueira e possui 5 programas diferentes a serem exibidos de acordo com o público alvo de cada instituição de ensino.

“Nos últimos anos o trabalho da Marruá se aproximou do cinema e da prática audiovisual. De projetos que desenvolvemos surgiram vários curtas. Percebemos que havia um acervo deles bastante relevantes e reveladores sobre a cidade em que moramos. Diante desse repertório pensamos ser importante transmitir esse conhecimento às novas gerações, produzindo mostras para exibição nas escolas e guias pedagógicos para apoiar os educadores realizando debates”, explica Belchior Cabral, coordenador do projeto.

Antes de levar a mostra para cada escola, integrantes do projeto vão até o local e expõem um guia pedagógico explicando como funciona o projeto e apresentando os filmes que participam da mostra. No guia ainda há sugestões de temas e exercícios sobre o conteúdo gerado a partir deste contato com o cinema que podem ser aproveitados em sala de aula nas disciplinas de História, Literatura, Português, Geografia e Artes. Neste sentido o projeto atende o cumprimento da Lei que determina a exibição de filmes nacionais nas escolas de educação básica.

Importantes diretores sul-mato-grossenses como Joel Pizzini, Cândido Alberto da Fonseca, Essi Rafael, Nathália Tereza, Fábio Flecha, Roberto Leite, entre outros compõem a programação com filmes que revelam percepções, sentimentos, personagens e cenários da Cidade Morena.

A primeira escola a receber o projeto será a Escola Municipal Arlindo Lima, localizada no Centro, nos dias 26 e 27 de março, pela manhã e tarde, respectivamente. Nos dias 10 e 11 de abril é a vez da Escola Municipal Hércules Maymone, que fica no Nova lima, na região Segredo. Por lá a exibição é aberta ao público.

Ainda participam do Campo Grande na Tela as Escolas Municipais: Professor Nagib Raslan, que fica no Jardim Petrópolis, na região Imbirussú; Consuleza Margarida Maksoud Trad, no bairro Estrela Dalva, na região Prosa; Professor Múcio Teixeira Júnior, na Vila Carlota, que fica na região Bandeira; Irene Szukala, localizada no Jardim das Hortências, na região Anhanduizinho; Dr. Tertuliano Meirelles, no bairro Caiçara, na região Lagoa; além do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Após cada sessão será promovido um debate com diretores, atores, produtores, jornalistas, entre outros profissionais comprometidos com o cinema local, juntamente com professores da escola e os alunos.

Websérie

Simultaneamente à mostra será produzida uma websérie, dividida em 10 episódios, com a abordagem de aspectos culturais das comunidades participantes, apoiando os profissionais que atuam na área.

A apresentação será feita por dois adolescentes, que foram selecionados em chamada pública: a estudante Mariana Nogueira, de 13 anos, e o estudante Lucas Herrera, de 16 anos. “Meus pais viram o edital de seleção e já falaram para eu me inscrever, fiz muitos anos de teatro, acredito que tenho que vocação para isso. Espero aprender bastante e conseguir apresentar a cultura daqui para as pessoas”, reflete Lucas.

Mariana é uma entusiasta do cinema local e até já assistiu algumas das produções que serão apresentadas nas escolas. “A diretora da minha escola veio avisar do projeto e meus amigos me indicaram para participar já que ano passado escrevi uma peça e atuei nela, me dou bem com câmeras também. Fiquei muito feliz quando soube que fui selecionada, sei que temos ótimos curtas e agora anseio por conseguir passar a qualidade de nossa cultura para as pessoas”, afirma.

Depois de pronto, cada capítulo será publicado no YouTube, sendo veiculado ainda no desenvolvimento das atividades do projeto. Após o término do Campo Grande na Tela, a mesma continuará sendo acessada na web e também poderá ser incluída em programação televisiva, dependendo do impacto que tenha na sua veiculação inicial.

O projeto Campo Grande na Tela é realizado pela Marruá Arte e Cultura e fazem parte dele: Elis Regina Nogueira, curadora e coordenadora pedagógica; Andréa Freire, coordenadora pedagógica e produtora executiva; Júlia Basso, assistente de produção; Rafael Mareco, designer e diretor de arte; Natália Cabral, na administração; Lucas Arruda, assessor de imprensa; Farid Fahed, produtora da websérie; Belchior Cabral, diretor e roteirista; Mariana Nogueira e Lucas Herrera, apresentadores; Helton Pérez, diretor de fotografia; Hana Chaves, assistente de fotografia; Márcio Higo, assistente de câmera; Eduardo Cabral, assistente de direção; Marina Peralta e Estúdio 45, fazendo a trilha sonora original.

História Marruá

A Marruá Arte e Cultura é uma produtora cultural independente fundada em 1992, em Campo Grande. Atua em diversas vertentes artísticas como música, literatura, fotografia e audiovisual, sempre com muita referência em relação à identidade local.

Entre suas atribuições estão a criação e produção artística, edição de livros, elaboração e desenvolvimento de projetos, gestão e consultoria. Já realizou trabalhos em parceria com instituições públicas e privadas, empresas produtoras e grupos criadores. O nome Marruá é inspirado no touro de porte do Pantanal brasileiro.

Filmes que serão exibidos nas escolas:

1. SER CRIANÇA EM CAMPO GRANDE

Direção: Constantina Xavier

2011. 7,38” – Livre. Animação

Sinopse: Os sonhos infantis de uma Campo Grande recriam e imaginam uma cidade de doces e sem violência, com chuvas de balas e uma professora de gelatina.

2. OLHAR DIFERENTE

Direção: Marielle Oliveira

2013. 5,31” – Livre. Documentário

Sinopse: Aos seis anos, um acontecimento mudou a vida de Bruno. O que parecia um obstáculo intransponível tornou-se um estímulo para a construção de uma vida saudável e vitoriosa.

3. O OLHAR INDÍGENA SOBRE CAMPO GRANDE

Direção: Sidney de Albuquerque

2013. 9,51” – Livre. Documentário

Sinopse: Indígenas de várias etnias vieram a Campo Grande em busca de melhores condições de vida e educação para os filhos. Dificuldades, acolhimento e esperança no futuro.

4. ESPERA

Direção: Fábio Flecha

2012. 15’ – 12 anos. Ficção

Sinopse: Um sertanejo vive muito distante da cidade e decide fazer uma caçada de espera. Um caçador mais experiente pede a ele que tenha paciência e aguarde um bicho maior. O problema é que numa caçada de espera, você nunca sabe o que vai acontecer.

5. ELA VEIO ME VER

Direção: Essi Rafael

2011. 16’ – Livre. Ficção

Sinopse: Delcides espera a chegada de Tatiane. Eles vão passar uma tarde juntos pela primeira vez.

6. CLAVE LATINA

Direção: André Knöner

2013. 4,31” – Livre. Documentário

Sinopse: Artistas de rua vindos de várias partes do continente americano, por alguns meses, dias ou semanas vivem na cidade de Campo Grande, estabelecendo um elo cultural entre mundos com pontos de vista, valores e atitudes diversas.

7. TIA EVA

2013. 6,08” – Livre. Documentário

Direção: Ana Carla Pimenta e Vânia Lúcia Duarte

Sinopse: Retrato de Tia Eva, uma mulher escravizada que chegou em Campo Grande em 1905, época da formação da cidade, na visão de seus descendentes que lutam para manter viva as origens e as tradições de uma comunidade quilombola.

8. LAMENTO

Direção: Eduardo Romero

2011. 4,29” – Livre. Ficção

Sinopse: Um barquinho de papel navega pelo córrego Bandeiras, revelando poeticamente os limites de convívio entre homem e natureza.

9. PRETO E BRANCO

Direção: André Knöner

2011. 5,05 - Livre. Documentário

Sinopse: Três mulheres, um time, muitas histórias. A paixão pelo Operário Futebol Clube em momentos inesquecíveis na arquibancada do Estádio Universitário Morenão.

10. MEMÓRIAS DE LUZ

Direção: Farid Fahed

2013. 5,13 – Livre. Documentário

Sinopse: Roberto Higa, fotógrafo com um acervo de mais de 250 mil imagens que conta, ao longo de quase meio século, a história de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e marca gerações com suas recordações: passado presente.

11. ENTERRO

Direção e roteiro: Fábio Flecha

2014. 19’ – 12 anos. Ficção

Sinopse: Três amigos partem em busca de um tesouro antigo sem imaginarem os perigos que irão enfrentar.

12. A TV ESTÁ LIGADA

Direção e roteiro: Essi Rafael

2011. 24,33” – 10 anos. Ficção

Sinopse: Um maníaco à solta incendeia os noticiários televisivos e causa pânico nas ruas de Campo Grande. Uma comédia sobre violência urbana, paranoia e sensacionalismo

13. GLAUCES

Direção: Joel Pizzini

2001. 5’ – Livre. Documentário

Sinopse: Um recorte do média-metragem GLAUCES – ESTUDO DE UM ROSTO sobre a arte de interpretar de Glauce Rocha, considerada uma das atrizes mais importantes da história do teatro e do cinema. Glauce era filha do rei. Glauce era rival de Medéia. Glauce é terra, navalham carne transe. Glauce era só. Glauce é rocha. Glauce era glauce ou Glauce é Glauce.

14. ESTAÇÃO

Direção: Aurélio Marques

2011. 3,47” – Livre. Documentário

Sinopse: Um ex-ferroviário da Rede Noroeste do Brasil dá um tom saudosista à história da estrada de ferro que marcou época.

15. NOVA LIMA, MIL PECADOS

Direção: Ivair Dantas

2017. 10,40” – 10 anos. Videoclipe

Sinopse: O grupo La-Firma Zn Clã revela a violência que assola o bairro Nova Lima, Zona Norte de Campo Grande e o desejo de quebrar o elo da vingança que a perpetua na região.

16. CORTES

Direção: Roberto Leite

2015. 17’ – Livre. Ficção

Sinopse: Jade (Camila Schneider) é uma jovem disposta a dar fim na depressão que a acompanha desde criança. A doença se agrava após a morte do marido Luis (Vinicius Olivo), momento no qual inicia seu processo de despedida. Leo (Filipi Silveira) mostra a ela que a vida é feita de novas fases, cortes e cicatrizes.

17. A OUTRA MARGEM

Direção e roteiro: Nathália Tereza

2015. 26’ – Livre. Ficção

Sinopse: Sábado à noite, Centro­-Oeste do Brasil, Jean é um agroboy que escuta a rádio local onde as pessoas deixam mensagens de amor.

18. MARCO AURÉLIO

Direção: Ivan Molina Velasquez

2013. 4,31 – Livre. Documentário

Sinopse: Um homem curioso e poético caminha pelas ruas de Campo Grande, tornando-a mais humana.

19. CONCEIÇÃO DOS BUGRES

Direção: Candido Alberto da Fonseca

1981. 9’ – Livre. Documentário

Sinopse: filmado nos anos 80, recuperado e digitalizado em 2016, a obra retrata a artesã construindo seus bugrinhos que se tornaram símbolo do Mato Grosso do Sul.

20. DE TANTO OLHAR O CÉU GASTEI MEUS OLHOS

Direção: Nathália Tereza

2017. 25’ – Livre. Ficção

Sinopse: O pai de Luana e Wagner envia uma carta após anos de abandono. Wagner acredita que o pai pode ter mudado. Luana não.