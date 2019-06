Financiamento Produtores rurais contrataram R$ 158,7 bilhões em financiamento Comparação com PAP anterior aponta crescimento de 6%

Entre julho de 2018 e maio deste ano, produtores rurais brasileiros contrataram R$ 158,7 bilhões em financiamentos de crédito rural, previstos no Plano Agrícola e Pecuário 2018/2019. Nesta edição houve crescimento de 6% se comparado ao mesmo período do PAP 2017/2018.

A informação divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é parte do balanço de financiamento agropecuário, com base nos dados do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), do Banco Central.

Considerando as modalidades de contratação, os recursos destinados ao custeio somaram R$ 88,3 bilhões, com acréscimo de 6% em relação ao desembolso de julho/2017 a maio/2018. Os investimento focados na industrialização chegaram a R$ 6,6 bilhões (+ 1%) e a comercialização, R$ 23,8 bilhões (- 9%).

Para os investimentos, os desembolsos alcançaram R$ 40 bilhões, registrando um expressivo aumento de 17% em relação aos valores aplicados na safra anterior, com destaques para os programas do PCA (Programa para Construção e Ampliação de Armazéns) com R$ 1,1 bilhão (+ 76%) e o Moderagro (Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais) com R$ 840 milhões (+ 47%).

INDICADOR DE CONFIANÇA

Na avaliação do secretário de Política Agrícola do Mapa, Eduardo Sampaio Marques, a demanda nos programas de investimento com expansão de 17% é um indicador da confiança do produtor rural em relação às perspectivas do mercado.

Por outro lado, o secretário destaca a eficácia da política de diversificação das fontes de recursos para o “funding” do crédito rural, evidenciada pelo aumento, de 24% para 32%, na participação dos recursos não controlados (taxas de juros livres) no total do crédito rural, principalmente por meio do direcionamento da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) para a agricultura.

A participação dos recursos da fonte LCA no total dos financiamentos agropecuários na atual safra, até o mês de maio, passou de R$ 20,7 bilhões para R$ 28,5 bilhões.

*Com informações da Ascom Mapa