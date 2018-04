Proec divulga segundo edital do Programa de Assistência Estudantil

Foto: Chico Ribeiro

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) divulga o segundo edital do Programa Institucional de Assistência Estudantil (Piae) para a concessão de Auxílios Emergenciais para 2018.

O Auxílio Emergencial tem a finalidade de dar suporte financeiro de curto prazo, podendo variar de um a, no máximo, três meses durante o ano letivo corrente.

De acordo com o novo edital, serão concedidos 23 Auxílios Emergenciais para o ano de 2018, no valor mensal de R$ 400,00, ao acadêmico que comprovar junto à Proec situação emergencial, inesperada e momentânea, que coloca em risco a sua permanência na universidade. Em março, a Proec divulgou o primeiro edital do Piae com a concessão de 29 Auxílios Emergenciais.

De acordo com a Pró-reitoria, os dois editais, que somam 52 Auxílios Emergenciais, estarão em vigor até 31 de dezembro de 2018. Para concorrer ao auxílio é preciso:

Ser aluno regulamente matriculado em cursos presenciais de graduação da Uems;

Comprovar padrão socioeconômico determinado por questionário socioeconômico e documentos comprobatórios;

Comprovar junto ao Serviço de Assistência e Apoio Estudantil da Divisão de Atendimento Estudantil/Proec situação emergencial, inesperada e momentânea, que coloca em risco a sua permanência na universidade;

Não acumular qualquer tipo de auxílio ou benefício com os mesmos objetivos deste Programa;

Não ter reprovação por falta;

Cursar no mínimo três disciplinas presenciais ou no mínimo ter uma carga horária de 204 horas anuais.

O questionário socioeconômico deve ser devidamente preenchido, impresso, assinado, grampeado às cópias dos documentos solicitados para serem entregues em envelopes fechados com o nome do aluno/Curso/ Unidade Universitária.

As inscrições podem ser entregues na Proec/DAE/ Serviço de Assistência e Apoio Estudantil Bloco A, em Dourados, até às 15h; ou nas Coordenações dos respectivos Cursos, respeitando o horário de funcionamento das mesmas; ou ainda na Gerência das Unidades.

Mais informações pelo telefone (67) 3902-2563.