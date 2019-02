UCDB Professor apresenta na UCDB estudos sobre estimulação transcraniana aplicada ao esporte

A apresentação sobre “Estimulação transcraniana de corrente contínua aplicada ao exercício físico e esportes: um novo recurso ergogênico?” feita pelo professor Dr. Sérgio Machado, da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), lotou o auditório do bloco M na manhã desta quarta-feira (20), na Universidade Católica Dom Bosco. Essa foi a primeira atividade do ano do grupo de pesquisa NACNeuro (Núcleo de Análises do Comportamento e da Neurociência), ligado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia — Mestrado e Doutorado da UCDB.

Acadêmicos dos cursos de Educação Física, Fisioterapia e Psicologia, além de convidados em geral, ouviram as explanações do pesquisador, que é profissional de educação física e psicólogo. “Estudo esse assunto desde 2012. Trouxe para os acadêmicos um pouco da história e da evolução da estimulação transcraniana, além de fundamentos básicos do que ela proporciona no cérebro humano. Há resultados que demonstram um aumento da força muscular e quero discutir com eles se isso é um neurodoping. As pesquisas indicam que as correntes elétricas podem modular a estabilidade do córtex. É uma área nova e é importante que os acadêmicos conheçam esses estudos”, detalhou Sérgio.

A discussão foi medida pelos professores Jorge Aparecido Barros, André Krug e Fabiana Rabacow. Mais informações sobre o NacNeuro podem ser obtidas no Mestrado e Doutorado em Psicologia, pelo telefone (67) 3312-3605.