Pedofilia Professor de escola conhecida foge acusado de pedofilia

O suspeito identificado como sendo o professor Antonio Pereira de Moura Filho de 49 anos natural de Recife (PE) onde já respondia por importunação ofensiva ao pudor conforme boletim de ocorrêcia.

Em Ponta Porã o mesmo está sendo a acusado de pedofilia, e na madruga desta quinta-feira(27) fugiu usando o ônibus que faz itinerário Ponta Porã/Nova Alvorada do Sul.

A Polícia está em alerta geral pois o professor pode ter cruzado o estado do Paraná segundo imformações, até a data de ontem, Antonio dava aulas em uma conhecida escola particular de Ponta Porã de onde foi demitido e no mesmo dia abandonou a fronteira levando seus pertences pessoais.