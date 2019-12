Boas Ações Professor e amigos se unem e pagam formatura de alunos do EJA

Prof. Nobu e parte dos alunos Foto: Shodo Yassunaga

O professor Nobu Kahi, de 33 anos, queria fazer uma formatura, simples que fosse, para os alunos do EJA – Educação de Jovens e Adultos – que concluíram o Ensino Médio no mês passado no Distrito Federal e não teriam uma festinha sequer.

Sem dinheiro para comprar as becas, canudos e capelos, Nobu decidiu alugar as peças e pediu ajuda de amigos pelas redes sociais para fazer a comemoração.

A boa ação sensibilizou tanta gente que além do dinheiro, ele conseguiu também fotógrafos e maquiador de graça.

As fotos

Nobu disse que o dinheiro arrecadado, 200 reais, só deu para alugar 10% das becas, mas ele se virou nos 30.

“Alugamos quatro becas para 40 formandos e aí eles iam trocando, um por um, para tirar foto”, revelou.

Mesmo assim, todos se divertiram e conseguiram eternizar o momento em que receberam o sonhado diploma.

“Tive a ideia de fazer uma formatura para o pessoal porque eles não têm celebração no final do ano. Eles têm entre de 18 a 70 anos. São pessoas em dificuldades financeiras e trabalhadoras. Você chega na aula e vê o pessoal cansado, de uniforme, que veio direto do trabalho”, contou o professor Nobu Kahi em entrevista ao SóNotíciaBoa.

A formatura foi a forma que o professor encontrou para recompensar a garra e a determinação dos estudantes.

“Eu me sinto muito feliz por eles. Eu só queria retribuir um pouco o exemplo que eles me dão, essa inspiração”, concluiu.

A formatura

A formatura foi no último dia 27 no refeitório do Centro Educacional 6 de Taguatinga.

Não teve bebida nem comida pra comemorar, apenas a alegria dos alunos, do professor e dos profissionais que colaboraram.

Esta foi a primeira turma do professor Nobu, que se formou este ano em Artes, na UnB, Universidade de Brasília.

Ele agradeceu à direção da escola pelo apoio no projeto de formatura e disse que já sabe o que vai fazer com a próxima turma.

“A ideia é costurar as becas na aula de Artes, cada um fazer a sua. Isso vai ficar para a próxima experiência”, prometeu.