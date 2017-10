Professor francês ministra aulas sobre bioplástico para mestrandos e doutorandos da UCDB

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em Mestrados e Doutorados

Mestrandos e doutorandos do Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) participam nesta semana de aulas ministradas pelo professor Dr. Luc Averous, da Universidade de Estrasburgo (França).

Dra. Marney Pascoli Cereda, professora do programa, auxiliou o especialista durante as aulas da disciplina “Tópicos especiais sobre bioplásticos - polímeros a partir de recursos renováveis”. As aulas são expositivas e os alunos debatem com os professores sobre temas como: “Bioplásticos: algumas definições e o mercado”, “Biodegradação e Compostabilidade”, “Biotecnologia”,”Biorefinas”, “Biocatálise e Blocos de Construção”.

Luc é professor titular da Universidade de Estrasburgo, onde ensina ciência de biopolímeros, biomateriais, composites, caracterização de polímeros e processamento. Durante as últimas duas décadas, as principais pesquisas feitas por ele são sobre polímeros biodegradáveis e aplicações biomédicas. Desenvolveu fortes colaborações com vários laboratórios estrangeiros (Austrália, Brasil, Canadá, Espanha) em grandes empresas como Total, Soprema, Tereos e PSA.