Estados Unidos Professora arrasta aluno com autismo pela escola e é demitida Nas imagens, é possível ver a mulher arrastando o menino puxando o menino pelos braços

Uma professora do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, foi demitida após um vídeo com ela agredindo um aluno de 9 anos com autismo ser divulgado nas redes sociais pela mãe do menino. As informações são da CNN.

De acordo com a emissora americana, a escola anunciou a demissão da professora, que não teve seu nome divulgado, na última segunda-feira (7). O incidente, no entanto, ocorreu em outubro do ano passado. Nas imagens, é possível ver a mulher arrastando o menino puxando o menino pelos braços e o arrastando pelos corredores da escola.

A denúncia foi feita por Angel Nelson, mãe do menino, que colocou o vídeo das câmeras de segurança da escola nas redes sociais. Ela diz que tudo aconteceu após o filho ter um surto dentro da sala de aula. “Ela [a professora] o fez se sentir diferente. Professores deveriam impedir o bullying e não praticar”, disse Nelson para a CNN.