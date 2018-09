Palestra Professora da FGV fala sobre saúde em palestra na terça

Nesta terça-feira (02) Dourados vai receber a professora da Fundação Getulio Vargas, Maria Laíz Athayde Marcondes Zanardo, que vai palestrar o tema “Desafios e Tendências no Setor da Saúde”.

A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas, apenas condicionadas a doação de 1kg de alimento não perecível, entregue no credenciamento da palestra e que será doado para entidade filantrópica. No entanto, os interessados devem fazer a pré-inscrição aqui para assegurar a vaga.

O evento vai iniciar às 19h30 e será realizado no auditório da Centro de Eventos Trecsson Business em Dourados.

Sobre a palestra

O evento tem como público-alvo todos os profissionais da Saúde dos serviços públicos e privados, clínicas, operadoras, hospitais, unidades básicas de saúde.

Além de falar dos desafios e tendências, a palestra vai oferecer algumas ferramentas que vão ajudar os profissionais a melhorar a qualidade da assistência oferecida aos pacientes.

Os enormes desafios que todos os setores econômicos enfrentam, em especial o de saúde, exigem de seus atores criatividade e soluções inovadoras. Nesse contexto, gestores e profissionais da Saúde devem estar atentos ao planejamento estratégico, tático e operacional, incluindo neles as inovações de processos e tecnológicas para que se possam obter sucesso na assistência ao paciente. Porém, apesar de todo o avanço tecnológico, nada é possível, sem a interação das pessoas.

Sobre a palestrante

Maria Laíz Athayde Marcondes Zanardo é Doutora e Mestre em Administração de Empresas, na área de concentração em Produção e Operações Industriais e Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde, respectivamente, e Especialista em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo - Fundação Getulio Vargas. É bacharel em Estatística pela Universidade de São Paulo. No âmbito profissional atuou em hospitais da cidade de São Paulo, como o Israelita Albert Einstein, Sírio Libanês e Samaritano, em cargos de liderança. Atua como professora convidada em faculdades e escolas técnicas desde 1996. Atualmente, é pesquisadora associada do GVsaúde e professora convidada em cursos de pós-graduação na FGV in company e FGV Online.