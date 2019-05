Homenageada Professora da UCDB é homenageada em alusão ao Dia Municipal da Enfermagem

Me. Lizandra Álvares Félix Barros, professora do curso de Enfermagem da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), foi homenageada com a medalha legislativa “Wanda Horta”, concedida pela Câmara Municipal de Campo Grande em alusão ao Dia Municipal da Enfermagem, comemorado em 17 de maio.

Durante a cerimônia de outorga da honraria, realizada no dia 20 deste mês no Plenário Oliva Encizo, a docente da Católica recebeu a medalha das mãos da vereadora Enfermeira Cida (Pros), propositora do evento, pelo trabalho desenvolvido enquanto profissional na área da educação.

A partir das resoluções nº1.278/18 e 1.126/2011, o Dia Municipal da Enfermagem estabelece que a medalha “Wanda Horta” seja concedida a enfermeiros, obstetrizes, técnicos e auxiliares de enfermagem inscritos no Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.