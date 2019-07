UCDB Professora da UCDB ministrará capacitação de primeiros socorros para docentes de escolas públicas

A professora Úrsula Vilella Andrade, do curso de Enfermagem da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), vai ministrar no próximo sábado (27), das 7h30 às 17h, capacitação de primeiros socorros para 120 docentes da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O curso, que faz parte do projeto de extensão Saúde Pública em ação, será realizado no anfiteatro da Biblioteca da Católica.

“A capacitação de primeiros socorros aos professores da rede pública de ensino colabora para que eles tenham noção de enfrentamento de alguma situação emergencial nas escolas”, destaca a professora. Dentre os temas a serem abordados estão o engasgo, sangramento, convulsão, desmaio e o parada cardiorrespiratória (adulto e criança).