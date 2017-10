Prêmio Professores e estudantes de Física são finalistas em prêmio nacional

Foto: Divulgação

Estudantes e professores do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) estão entre os 14 finalistas dentre os 115 trabalhos inscritos no prêmio “Professor Rubens Murillo Marques”, da Fundação Carlos Chagas.



Intitulado "Estudo, desenvolvimento e reflexão de ações pró-argumentação: uma experiência com futuros professores de física", em uma dinâmica que envolveu 12 licenciandos, o trabalho buscou proporcionar suporte teórico, prático e reflexivo ao desenvolvimento de ações pró-argumentação em aulas de Física na Educação Básica.



O desenvolvimento do projeto envolveu os três pilares da Universidade: ensino (disciplinas de Prática de Ensino de Física – professora Ariane Baffa Lourenço e de Laboratório de Física I - professor André Martinez), pesquisa (projeto de pesquisa institucionalizado na UFGD, bem como projeto EDUCA - FUNDECT), e extensão (projeto Física no Ensino Fundamental).



O trabalho teve o apoio financeiro da FUNDECT (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior).



O prêmio Professor Rubens Murillo Marques tem como objetivos valorizar e divulgar experiências educativas inovadoras, propostas e realizadas por docentes dos cursos de Licenciatura na formação de professores para a Educação Básica.