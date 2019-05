Enfermeira Cida Amaral Profissionais da enfermagem são homenageados em noite de celebração na Câmara Municipal

Festa e reconhecimento marcaram a solenidade realizada ontem (20), na Câmara Municipal de Campo Grande, proposta pela vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), que homenageou enfermeiros, técnicos e auxiliares da Enfermagem com a Medalha Wanda Horta, em comemoração ao Dia Municipal da Enfermagem.

Bastante emocionada, Enfermeira Cida, que atuou por mais de 30 anos na Enfermagem, ressaltou a importância da categoria para a sociedade. “A Enfermagem, que é a minha, a sua, a nossa categoria, é a mais linda ciência que alguém possa estudar. Por isso, temos que reconhecer a importância do trabalho prestado por estes profissionais à nossa sociedade”, falou, lembrando que ainda há muito que avançar em relação à valorização.

Representando todos os homenageados, Sandra Luzinete Felix de Freitas, falou da importância da equipe de enfermagem no tratamento de pacientes. “Cada profissional tem a sua importância. Não somos mais ou menos, mas, juntos, medicina e enfermagem, podemos fazer mais pelos pacientes”.

Dr. José Mauro Pinto de Castro, secretário Municipal de Saúde, afirmou que cerca de 1650 profissionais compõem o quadro da enfermagem em Campo Grande. “É um número significativo de profissionais, que merece ocupar um espaço digno, de respeito, pela contribuição em prol da saúde pública de qualidade", pontuou.

Também estavam presentes na sessão solene, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems) - Lázaro Santana, a enfermeira Luciana Justina, representando o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de MS, Coordenação do Curso de Graduação de Enfermagem da UFMS – Arminda Rezende, representando a Santa Casa de Campo Grande - Arley Rosa Serra, a diretora de Enfermagem do Hospital Regional de MS – Luciene Gamarra Vieira, Solange Glória de Oliveira, da coordenadora geral de Gestão do Cuidado.

Dia Municipal da Enfermagem - A data, comemorada oficialmente no dia 17 de maio, foi instituída na Casa de Leis por meio da Resolução n. 1.126/2011.

Homenageados da vereadora Enfermeira Cida Amaral

Dra. Sandra Luzinete Felix De Freitas

Maria Ilda Dos Santos

Lizandra Álvares Félix Barros

Carmelina Pereira De Jesus Lima

Aécio Souza Da Cruz

Valdenice Ribeiro Da Silva

Fábio De Souza Doneida

Carolina Lopes De Morais

Lucienne Gamarra Vieira Esmi

Emanuela Areco De Paula