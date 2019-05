Sessão Solene Profissionais da Enfermagem serão homenageados em Sessão Solene

Na segunda-feira (20) será realizada na Câmara Municipal de Campo Grande, Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa Wanda Horta em Comemoração ao Dia Municipal da Enfermagem, por proposição da Vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), instituídas pelas Resoluções nº 1.126/11 e 1.278/18, a realizar-se às 19 horas no Plenário “Oliva Enciso”.

O mês de maio é marcado pelas comemorações aos profissionais da enfermagem. No dia 12 é comemorado o Dia Internacional da Enfermagem, e também é conhecido com o Dia Internacional dos Enfermeiros. No dia 20 de maio é comemorado o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Estas datas foram instituídas para homenagear todos os profissionais que se dedicam a cuidar da saúde das pessoas.

De acordo com a proponente da Sessão Solene, vereadora Enfermeira Cida, fazer essa homenagem aos profissionais da enfermagem é um motivo de muita alegria, pois é uma data onde os profissionais tem suas funções reconhecidas, além disso, a homenagem dá um novo folego para continuar. Os homenageados serão reconhecidos pelos serviços relevantes que prestam à sociedade.

Wanda Horta

Wandar Aguiar Horta nasceu em agosto de 1926, foi a enfermeira que introduziu os conceitos da enfermagem que são aceitos no Brasil. Teve seu trabalho reconhecido e implantado em todas as instituições. Suas teorias são chamadas de “Teorias das Necessidades Humanas Básicas”, essa teoria é considerada o ponto alto de seu trabalho, e a síntese de todas as suas pesquisas onde descreve a enfermagem como ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas.

Wanda Horta buscou ao longo de sua trajetória, criar e transmitir um conceito de enfermagem, que englobasse todos os aspectos, muitas vezes conflitantes, de arte humanitária, ciência e profissão. A obra de Wanda Horta, permite ser interpretada na enfermagem brasileira como um divisor de épocas. Wanda Horta faleceu em 1981 de Esclerose Múltipla. (Wikipédia)