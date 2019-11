SOLIDARIEDADE Profissionais da saúde ajudam emagrecer em troca de fraldas Desafio 15 Dias quer reunir no mínimo 50 pacotes de fraldas geriátricas no dia 23/11

Foto: Divulgação

Já em clima de fim de ano, nutricionista e personal trainer, se unem para emagrecer a população em troca de fraldas geriátricas, que serão doadas a um hospital de Campo Grande. O projeto Desafio 15 Dias, do nutricionista Emerson Duarte, reunirá cerca de 50 pessoas e o objetivo é fazer com que cada um elimine de 2 a 7 quilos, com exercícios físicos e orientações nutricionais, e ainda, ajudar idosos acamados.

“O projeto já está na sétima edição, sempre com pessoas perdendo em média 3 quilos. Mas no fim do ano precisávamos fazer algo diferente. A maioria das pessoas se atentam aos brinquedos para crianças, por ser Natal. Mas sentimos a necessidade de olhar para outro público, que merece dignidade. Fizemos uma pesquisa e então criamos esta edição solidária, em que metade da taxa será revertida em fraldas geriátricas, do tamanho GG”, detalha o mobilizador do grupo, Emerson Duarte.

O Desafio 15 Dias começará no dia 23 de novembro, quando os inscritos subirão na balança pela primeira vez. Os participantes serão colocamos em um grupo de WhatsApp e receberão desafios diariamente, junto com orientações nutricionais. Um espaço será disponibilizado para treinamentos funcionais durante os 15 dias, sob avaliação de um profissional de educação física. Ao final, os que perderem mais peso serão premiados.

“É uma forma que encontramos para utilizar a mídia social a favor do famoso projeto verão. Torna-se uma competição saudável para quem deseja perder aqueles pneuzinhos e elimina o risco de dietas da moda e da internet. É necessário o acompanhamento profissional”, destaca o nutricionista.

A personal Grazielle Amorim disponibilizará o espaço e acompanhará todos envolvidos. “Queremos colocar o pessoal para suar e mostrar que a junção entre alimentação balanceada e exercício físico é a receita para perder peso”, aponta a proprietária da Max Team Funcional Combat.

Para ter mais informações e se inscrever no Desafio 15 Dias ou apenas contribuir com as doações, é necessário entrar em contato pelo instagram @nutriemersonduarte ou pelo WhatsApp (67) 99342-2482.