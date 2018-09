Vida por um Fio Profissionais da saúde farão atendimento de graça na segunda Na próxima segunda (24/09), haverá atendimento de graça no Belmar Fidalgo, das 6h às 9h, e no Pátio Central, das 10h às 15h, para prevenção contra doenças do coração

Pelo quinto ano consecutivo, médicos credenciados pelo Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial (Deca) vão orientar, em Campo Grande, a população com campanha preventiva de conscientização sobre o Dia do Portador do Marca-passo.

Na próxima segunda (24/09), a partir das 6h até as 9h, os profissionais da saúde estarão com aferição de pulso, da pressão arterial, distribuição de informativos e orientações nutricionais no Belmar Fidalgo. Em seguida, o grupo segue para o Shopping Pátio Central e fará o atendimento gratuito, das 10h às 15h.

A Vida por um Fio é mensagem que será repassada pelos médicos.

“Nesse dia criado para lembrar do portador do marca-passo, a nossa missão é mostrar que uma pessoa com implante vascular pode levar uma vida normal e orientar os seus parentes e amigos”, explica o cirurgião cardio-vascular Mauro Cosme Gomes de Andrade, diretor do Hospital do Coração, e responsável pela campanha no Estado.

O atendimento, segundo o médico, também contribui para que pacientes possam reavaliar as condições de seus dispositivos. “No ano passado, alguns estavam com o marca-passo que não fazia mais diferença para assegurar o ritmo certo dos batimentos cardíacos. Simples

A campanha também incentiva a redução de problemas cardíacos. “Paramos nossas atividades em consultório e cirúrgicas no hospital para conscientizar o maior número de pessoas sobre medidas preventivas e pela escolha da qualidade de vida com boa alimentação e exercícios físicos. Por isso é tão necessária essa data no calendário da saúde”, comenta o cirurgião cardiovascular Mauro Cosme Gomes Andrade.

Os profissionais da saúde contam com a parceria das empresas Hospital do Coração, Biocath Medtronic e Biotronik e o apoio da Deca, da Fundação Municipal de Esporte com a cedência do Belmar Fidalgo e da administração do Shopping Pátio Central. O Belmar Fidalgo fica na Rua Dom Aquino, 2536, e Pátio Central, na Rua Marechal Candido Mariano Rondon, 1380.