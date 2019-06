Mais Médicos Profissionais do Mais Médicos têm até hoje para indicar municípios de atuação

Hoje, 10 de junho, é o prazo final para que os profissionais que foram aceitos pelo Programa Mais Médicos escolham os Municípios onde pretendem atuar. O prazo termina ao meio-dia. De acordo com o Ministério da Saúde, devem ser indicadas quatro localidades, em ordem de preferência. A atuação nas unidades de saúde está prevista para começar já agora em junho.

Ao todo, são oferecidas 2.149 vagas em 1.130 Municípios em todos os Estados do país, exceto o Distrito Federal, e 13 distritos sanitários especiais indígenas. Esta fase é somente para os médicos que têm registro do Conselho Regional de Medicina do Brasil. Aqueles com perfil de atendimento para a Atenção Primária serão priorizados.

O Ministério da Saúde vai analisar títulos de Especialista e Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade, como outro critério de prioridade para a atuação dos profissionais. Se nem todas as mais de duas mil vagas forem ocupadas, o programa vai abrir a possibilidade para aqueles médicos brasileiros que se formaram em outro país.

A indicação da cidade deve ser feita no site do programa, em maismedicos.gov.br