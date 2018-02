Saúde Profissional fala sobre os cuidados de segurança ao realizar cirurgia plástica "Parte desta investigação inclui a história médica do paciente como doenças e cirurgias anteriores'

Cirurgião plástico, Raphael Sampaio Foto: Divulgação/Assessoria

Muita gente pensa em fazer uma cirurgia plástica para aumentar os seios, corrigir um defeito no rosto ou mudar alguma outra parte do corpo. Entretanto, antes de uma cirurgia é necessário uma investigação minuciosa e cuidadosa, que incluem testes diagnósticos, diz o cirurgião plástico, Raphael Sampaio.



De acordo com o médico, parte desta investigação inclui a história médica do paciente como doenças e cirurgias anteriores, existência de algum tipo de alergia ou algum tipo de reação às anestesias, medicações de uso regular, vitaminas, suplementos de ervas, álcool, tabagismo e outras drogas, além de anticoncepcionais orais.



Segundo Sampaio, todo e qualquer procedimento médico exige responsabilidade e seriedade para que tenha sucesso, e complementa dizendo que podem surgir complicações que fogem ao controle do cirurgião e do paciente. Entretanto, o respeito aos limites do corpo, o bom senso e o zelo podem minimizar as chances de resultados negativos.



“A melhor forma de diminuir os riscos de complicações é realizar o procedimento num hospital com estrutura de UTI, com um cirurgião plástico de confiança e seguir todas as suas recomendações no pré e no pós operatório”, disse Raphael Sampaio.