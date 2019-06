UCDB Programa de Bolsas Ibero-Americanas está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Bolsas Ibero-Americanas, promovido pelo Santander Universidades. Interessados podem se inscrever até às 23h59 (horário de Brasília), do dia 7 de agosto, exclusivamente pelo aplicativo — clique aqui e acesse o link para download.

Na edição 2019, o programa oferece três bolsas de intercâmbio para os acadêmicos dos cursos de graduação da Católica estudarem durante um semestre no exterior. Os bolsistas podem escolher uma das instituições de ensino superior inclusas no programa para fazer o intercâmbio. As universidades estão localizadas em dez países da região da Ibero-América: Brasil, Argentina, Espanha, Portugal, Chile, Colômbia, México, Porto Rico, Peru e Uruguai.

Seleção de acadêmicos

Para participar da seleção o acadêmico da UCDB deve ser brasileiro nato ou naturalizado, morar no Brasil, ser maior de 18 anos, ter baixa condição econômica social e não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Santander. Deve também estar devidamente matriculado na graduação presencial, além disso, é exigido que o candidato esteja, no mínimo, no 2º semestre e, no máximo, no antepenúltimo semestre do curso. É preciso ter conhecimento básico ou intermediário da língua espanhola e ter uma conta ativa no Santander. Confira o edital completo.

A seleção dos bolsistas está sob responsabilidade da Assessoria de Relações Internacionais da Católica. Durante o processo será avaliado o conhecimento que o candidato possui em relação à graduação que está cursando, noções de espanhol e o atendimento ao edital. Mais informações sobre intercâmbio podem ser obtidas na Secretaria de Relações Internacionais, pelo telefone (67) 3312-3614.