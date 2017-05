Cidade Programa de capacitação prepara arquitetos para mercado exterior

Arquitetos e urbanistas brasileiros que vivem perto de áreas de fronteira receberão treinamento especializado para realização de projetos e execução de obras em outros países. O programa Capacitação de Escritórios para o Mercado Exterior promove, entre março e junho, cinco oficinas gratuitas de capacitação em vários pontos do Brasil com o objetivo de ampliar o mercado de trabalho dos profissionais brasileiros, principalmente em países vizinhos como Argentina, Paraguai, Uruguai e Guiana Francesa.

Em 2015, as exportações de serviços de Arquitetura e Urbanismo renderam R$ 16,9 milhões aos escritórios brasileiros. A quarta oficina, com inscrições abertas, será realizada no dia 1º de junho em Dourados (MS), em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS).

Serão 100 vagas, 70 delas destinadas aos profissionais do Estado e outras 30 aos demais interessados. Já foram realizadas as oficinas em Foz do Iguaçu (PR), Santana do Livramento (RS) e Chapecó (SC). A última capacitação será em Macapá (AP). As inscrições podem ser realizadas pelo site do CAU – www.caums.org.br.

O presidente do CAU/MS, Osvaldo Abrão de Souza, incentiva outros profissionais do setor da construção a participarem da oficina. “São profissões com conhecimentos que se complementam em várias áreas. O evento, de iniciativa do CAU do Brasil, com apoio local do CAU MS, deve ser visto como uma oportunidade real por todos que pretendem alçar voos maiores rumo ao empreendedorismo profissional, independentemente se é arquiteto ou engenheiro”.

O coordenador da Comissão de Relações Internacionais do CAU/BR, conselheiro Fernando Diniz (PE), destaca que desde 2014 a comissão tem buscado se aliar a instituições estrangeiras com o objetivo de fortalecer a atuação da Arquitetura nacional pelo mundo. “Queremos ampliar o mercado e aumentar nossa presença no exterior, tanto em termos econômicos como culturais”, afirma. “O Brasil precisa explorar melhor o potencial desses escritórios de fronteira, nessas áreas existem demandas locais que são muito importantes para o desenvolvimento regional”.

A iniciativa inédita é fruto da parceria entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Ministério das Relações Exteriores (MRE) e Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

O ciclo de oficinas tem apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA), Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP) e Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (FeNEA).

A capacitação tem como objetivos posicionar internacionalmente os profissionais e escritórios brasileiros de Arquitetura e Urbanismo que atuam em regiões de fronteira; Capacitar os profissionais e escritórios brasileiros de Arquitetura e Urbanismo fronteiriços a atuarem na Argentina, Paraguai, Uruguai e Guiana Francesa; Aumentar o número de exportações de serviços de Arquitetura e Urbanismo.

Serviço: A oficina gratuita acontece a partir das 9h, no Plenário Dr. José Cerveira, na prefeitura de Dourados. Rua Coronel Ponciano, 1.700, Parque dos Jequitibas.