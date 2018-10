IFMS Programa de mestrado do IFMS divulga bibliografia para prova de ingresso

O Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT) divulgou, na última semana, a bibliografia para o Exame Nacional de Acesso para o curso de mestrado profissional na área.

A bibliografia está disponível na página do ProfEPT, no site do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), instituição que coordena o curso.

Em Mato Grosso do Sul, a previsão é que sejam abertas 24 vagas com ingresso em 2019 para servidores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e público externo. A oferta é no Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

"A divulgação da bibliografia é fundamental para os candidatos se prepararem com antecedência, em especial porque aumentou o número de obras consideradas na elaboração da prova, serão oito artigos e dois livros. A leitura na íntegra e o aprofundamento analítico delas é essencial para o bom desempenho na prova", apontou o coordenador do ProfEPT no IFMS, Dante Mello.

O edital de abertura das novas vagas deve ser publicado na segunda semana de dezembro.

Curso - Tem como objetivo proporcionar formação em educação profissional e tecnológica para a produção de conhecimento e desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado.

As linhas de pesquisa do Mestrado são:

Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica: Trata dos fundamentos das práticas educativas e do desenvolvimento curricular na Educação Profissional e Tecnológica, em suas diversas formas de oferta, a partir de uma abordagem inclusiva, interdisciplinar, em espaços formais e não formais, em conformidade com a perspectiva do trabalho como princípio educativo e do currículo integrado;

Gestão e Organização do Espaço Pedagógico em Educação Profissional e Tecnológica: Trata dos processos de gestão e organização do espaço pedagógico que contribuam diretamente com os processos de ensino, com foco nas estratégias transversais e interdisciplinares que possibilitem formação integral e significativa do educando.

A entrega e a defesa pública de um produto educacional em Educação Profissional e Tecnológica, conforme definição da área de Ensino da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é item obrigatório para a conclusão do mestrado.

As atividades da primeira turma do Mestrado no IFMS foram iniciadas em agosto deste ano, com o I Seminário de Educação Profissional e Tecnológica.

Mais informações sobre o curso estão disponíveis na página do Mestrado Profissional do Campus Campo Grande.