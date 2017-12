Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UCDB traduz e valida instrumento desenvolvido por univers

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em Mestrados e Doutorados

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) por meio do Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida do Trabalho do Programa de Pós-Graduação em Psicologia — Mestrado e Doutorado foi escolhida entre 20 instituições para fazer a tradução do inglês para o português e a validação de questionários desenvolvidos pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

Depois da conclusão da tarefa que é realizada em parceria com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), as questões serão utilizadas como instrumento por organizações institucionais e empresas brasileiras para traçar a própria realidade no quesito saúde e segurança do trabalho.

“É com muito prazer que a UCDB e eu, por meio da coordenação desse trabalho, estamos trazendo para o Brasil mais uma alternativa que nos coloca no mesmo ranking que as boas universidades internacionais”, pontuou a professora Dra. Liliana Andolpho Magalhães Guimarães, coordenadora do Laboratório e também das ações de tradução e validação dos questionários.

Para adequar o instrumento ao cenário do Brasil com base na legislação e no universo corporativo, nesta terça-feira (12), houve uma reunião na Católica com um grupo de especialistas de diferentes áreas para discutir o assunto.

Participaram do encontro profissionais que atuam diretamente com a segurança do trabalho como enfermeiros, médicos, desembargadores, advogados, contadores, assistentes sociais e administradores. Cada um leu os questionários e julgou se os pontos levantados oferecem o que tem de melhor para os funcionários brasileiros afim de sugerir mudanças caso necessário. Os questionários apresentaram três temas: “Segurança corporativa”, “Bem-estar corporativo” e “Integração”.

Esta é a quinta versão dos questionários feita e a partir do que for dito na reunião será elaborada a versão definitiva que se transformará em três artigos científicos publicados. “Nós estamos contribuindo para que os trabalhadores realmente possam ter melhor assistência na área de saúde e segurança no nosso país”, comentou professora Liliana.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.