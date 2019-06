Distúrbio emocional Programa prevê tratamento a professores com distúrbio emocional Profissionais terão acompanhamento de equipe multidisciplinar, para ajudar no tratamento da doença

Projeto de lei quer a criação de um programa para tratamento de professores que estejam com distúrbio emocional, por serem portadores da “Síndrome de Burnout”. Esta doença leva a pessoa a exaustão física e mental, de “extremo esgotamento”, devido a situações estressantes no trabalho.

“Esta síndrome tem se tornado muito frequente em professores e educadores. Entre os motivos está o esgotamento emocional do profissional, devido ao vandalismo, ataques e violência entre alunos”, disse o autor do projeto, o deputado Márcio Fernandes (MDB).

A intenção do programa é oferecer assistência médica e psicológica aos professores que forem portadores desta síndrome, por meio de medidas específicas para prevenção, diagnóstico e tratamento da enfermidade.

Este profissional será acompanhado por equipe multidisciplinar, tendo a sua disposição médicos psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais. O projeto ainda prevê uma campanha para divulgar os sintomas e prevenção, assim como a realização de pesquisas sobre a síndrome.

Parcerias - O poder executivo poderá fazer parcerias e convênios com a sociedade civil organizada. Caso seja aprovada e se torne lei estadual, a proposta deve ser regulamentada em até 60 dias, para definir o prazo do início do programa.

A principal causa desta doença é o chamado “esgotamento profissional”, em função do excesso do trabalho. Ela é comum em profissionais que lidam diariamente “sob pressão”. Entre os sintomas está o nervosismo, dor de barriga, cansaço excessivo e tonturas, além de falta de vontade de sair da cama.