Bioenergia Programa RenovaBio deve injetar R$ 9 bi no setor de bioenergia no país

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assinou hoje (17) portaria que regulamenta o enquadramento de projetos prioritários no setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis para emissão de debêntures incentivadas no setor de biocombustíveis.

"O RenovaBio, que entrará em pleno vigor em janeiro de 2020, apenas no setor de Ethanol estima-se investimentos na ordem de R$ 9 bilhões por ano, com a renovação de canaviais e mais R$ 4 bilhões com o aumento da produção de cana de açúcar", adiantou o ministro durante abertura do Ethanol Summit, um dos principais eventos do mundo voltados para energias renováveis, no Centro Fecomércio de Eventos, realizado em São Paulo.

A portaria contribui para destravar investimentos em biocombustíveis, permitindo que empresas captem recursos com isenção de impostos para ampliar investimentos. A medida reforça metas do Renovabio, permitindo a expansão do número de usinas e o crescimento na oferta de Ethanol.

Pariticaram do evento os ministros Ricardo Salles, do Meio Ambienteo, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina, entre outros representantes do setor de bioenergia.

Durante seu discurso na abertura, o ministro-chefe da Casa Civil enalteceu o meio ambiente brasileiro. "A Amazônia é sim o pulmão da humanidade, mas ela é brasileira, a Amazônia é verde e amarela, não é internacional."

Além de defender a Amazônia, Lorenzoni lembrou da importância do setor sucroenergético - cana-de-açúcar como fonte de energia elétrica -. "Este é um setor que desde o início acreditou no país, e o que se conseguiu nos últimos anos, os números que tem, a tecnologia que desenvolveu, é a certeza de que juntos vamos fazer uma grande nação".

Saída de Levy

Ao final do evento o ministro-chefe da Casa Civil comentou a saída do presidente do BNDES Joaquim Levy. "Houve uma incompatibilidade de gênios, não houve sintonia entre o que desejava o presidente e como trabalhava o doutor Levy. A gente respeita a decisão, e vida que segue".

Segundo o ministro, tem alguns pontos que o presidente deseja ver esclarecidos. "Provavelmente o próximo presidente [do BNDES] vai abrir a caixa preta".