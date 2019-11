Secretaria de Fazenda Programação cultural agita semana do servidor na Secretaria de Fazenda

Uma programação repleta de atrações agitou a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MS) durante as comemorações da Semana do Servidor. Os funcionários participaram ainda com a venda de produtos e serviços. As atividades foram realizadas no prédio sede da Sefaz, localizado na Av. Desembargador José Nunes da Cunha s/n – Parque dos Poderes, com início na segunda-feira (28) e encerramento nesta sexta-feira (01).

Secretário de Fazenda, Felipe Mattos, e a superintendente, Eloisa Assis.

O Secretário de Fazenda, Felipe Mattos, participou da abertura das atividades e relembrou a infância, quando vinha à Sefaz junto com sua mãe que é funcionária de carreira do estado. Matos parabenizou a todos pelo importante trabalho que vem sendo desenvolvido na pasta de finanças e elogiou a interação entre os servidores.

“Fico muito contente por participar da abertura das comemorações da semana do servidor. A programação está muito bem organizada. Quero parabenizar cada um de vocês pela dedicação ao serviço público, pelo trabalho que vêm desenvolvendo com responsabilidade e compromisso, promovendo o desenvolvimento do estado e se empenhando diuturnamente em prol da sociedade. Parabéns a todos”, declarou Mattos.

Servidores da Sefaz.

A agenda foi programada pela Superintendência de Administração e Finanças, Eloisa Elena de Assis, e contou com uma programação diversificada. Na segunda-feira a abertura das atividades ficou por conta da dupla Ana Paula Duarte e Carlos Colman. Na terça-feira (29) o Coral Infanto Juvenil Feminino da Fundação Zahran, Núcleo Viver Bem, dupla sertaneja Vitor e Eduardo animaram a festa que contou ainda com ação social de doação de sangue em parceria com Hemosul.

Dupla Ana Paula Duarte e Carlos Colman.

Na quarta-feira foi a vez do grupo Teatro Casa e as apresentações de dança do ventre. A quinta começou animada com a participação do grupo de pagode Pegada do Macaco que agitou o prédio. O encerramento ficou por conta da banda de pop rock Macéga que embalou os servidores ao som de bandas como RPM, Bon Jovi, Ira, Paralamas, Titãs, Capital Inicial, entre outros clássicos. A exposição dos trabalhos e comercio de produtos seguiu durante todos os dias.

Servidores da Sefaz.

Para Eloisa Assis, ações como esta movimentam a secretaria e fazem com que os servidores estreitem os laços com colegas de trabalho de outros setores. “Ficamos muito contentes com a participação maciça de todos os servidores durante as comemorações, na comercialização dos produtos e principalmente na doação de sangue, que é uma ação social importante uma vez que por meio de um simples ato podemos salvar vidas. Agradeço o empenho da nossa equipe que ajudou a tornar a programação real e esperamos que ano que vem possamos estar aqui novamente comemorando mais um ano de serviços prestados”, pontuou.

Banda Macéga.

A servidora de carreira, Marcy Sayd, que atua há quase 40 anos no Governo do Estado, ponderou que os eventos em aproximado os setores e as pessoas, criando um ambiente de trabalho saudável. “Nós passamos mais hora do dia no trabalho do que em casa com nossos familiares. Então essa interação é importante até mesmo para a saúde funcional. Aqui nós nos conhecemos pelo nome, almoçamos no nosso refeitório coletivo e todos os anos contamos com nossas comemorações. Estamos de parabéns”, afirmou.

Servidores da Sefaz.

Na avaliação do Superintendência de Logística e Infraestrutura, Rufino Kuhnen, ações como essa são o diferencial da secretaria. “A nossa superintendente Eloisa se empenha todos os anos para trazer atrações diferentes que agradem a todos. Nossos servidores participam ativamente. Acredito que só temos a ganhar com a interação dos funcionários. Parabéns a todos os servidores públicos que se empenham dia a dia para fazer de MS um estado cada vez mais forte”, finalizou.