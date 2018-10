Outubro Rosa Programação do ‘Outubro Rosa’ oferece Yoga para pacientes com câncer

A Cassems realiza, no próximo sábado (27), em Campo Grande, uma aula especial de Yoga para as pacientes em tratamento contra o câncer no estúdio Shanti de Yoga às 16h. O evento, que faz parte das programações do “Outubro Rosa”, tem o objetivo de proporcionar a essas mulheres uma vivência diferente, em contato com a natureza por meio de uma prática que as conecta com o bem-estar. Com o impacto do diagnóstico, as dores e outros inconvenientes do tratamento tiram a tranquilidade do paciente e a possibilidade de exercer controle sobre si mesmo.

Para a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o Yoga alivia os efeitos colaterais do tratamento oncológico e traz o equilíbrio para que as pacientes possam amenizar o impacto do tratamento.

“O atendimento holístico e integral para as mulheres que fazem tratamento de câncer tem o objetivo de ser uma ponte para a cura. O tratamento do câncer tem uma linha de sacrifício muito grande. A paciente passa por dúvidas, por medo, angústia e é um tratamento muito demorado. O Yoga traz essa busca pelo reequilíbrio, pela paz interior, pelo entendimento, pela gratidão à vida e pela superação. Então, essa prática no parque, com todas as mulheres que passaram pelo câncer, ou que ainda estão em tratamento, é também uma oportunidade de congraçamento entre as nossas beneficiárias e a equipe de saúde. Nós todas nos sentimos cuidadas e cuidadoras”, pontua.

Vários estudos demonstram que, se diagnosticado em fase inicial, o câncer é curado e a qualidade de vida da mulher se diferencia em relação às que foram diagnosticadas em estágio avançado. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres, no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa para 2018 é de 59.700 novos casos.

Os números da incidência de câncer em Campo Grande, segundo dados divulgados pela Coordenadoria de Estatísticas Vitais (Cevital), órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), continuam alarmantes. No primeiro semestre de 2018, 46 mulheres diagnosticadas com neoplasia maligna da mama e 15 com neoplasia maligna no colo do útero vieram a óbito, totalizando 61 mortes pela doença, até o momento. Em 2017, 130 mulheres perderam suas vidas devido à doença. O câncer de mama é relativamente raro antes dos 35 anos, porém, acima dessa idade, a sua incidência cresce progressivamente, principalmente depois dos 50 anos.