MS Programas do Tribunal de Contas fortalecem MS, diz governador TCE realizou solenidade para “Programa Prefeitura Destaque”

Durante a solenidade de entrega dos certificados e selos de qualidade do “Programa Prefeitura Destaque”, realizado ontem (22), o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), considerou que os programas do TCE fortalecem o desenvolvimento do Estado.

O Tribunal de Contas avaliou e estabeleceu uma classificação dos municípios que se destacaram pelas boas práticas na gestão pública. O evento premiou também, as cidades que fizeram o compromisso no desenvolvimento de aprimoramento da gestão de resíduos sólidos.

Conforme Azambuja, o trabalho que o Tribunal de Contas tem feito junto aos 79 municípios, com modernização, qualificação do quadro de pessoal e a interação para diminuir as distâncias entre o TCE e as prefeituras, tem sido de grande valia para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. “Com essa premiação aos prefeitos pelas boas práticas, a Corte de Contas acaba estimulando aos demais que não foram premiados este ano para que no próximo ano, venham cumprir com essas obrigações e avançar com as políticas públicas”, declarou.

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Paulo Passos, ressaltou a importância dos Poderes dialogarem entre si. “É importante que os órgãos de controle como o Tribunal de Contas e o Ministério Público consigam dialogar justamente com aqueles que mantêm o poder político, em razão da necessidade de se construir uma sociedade melhor. É importante que possamos construir pontes de entendimento. É importante construirmos um diálogo que toque a sociedade”, declarou.

Segundo o senador eleito, Nelson Trad Filho (PTB), o avanço tecnológico de Tecnologia da Informação (TI) que o Tribunal de Contas alcançou nos últimos anos, serve de exemplo para outros Tribunais do País. Ele também ressaltou que cada prefeitura ligada ao TCE, tem condições de diminuir suas dúvidas, corrigir ações e principalmente avançar no desenvolvimento que toda sociedade espera de uma gestão pública. “Para isso é muito importante o acompanhamento e o auxílio às prefeituras que ainda não conseguiram atingir o estágio de evolução nas situações administrativas que são fiscalizadas pelos órgãos de controle”.

Próximo de concluir o mandato na presidência do TCE-MS, o conselheiro Waldir Neves, destacou sua satisfação e a certeza do dever cumprido. “Tenho a consciência tranquila de que as entregas foram feitas, tudo o que prometemos no dia em que assumi no primeiro mandato, declarei que nossa satisfação não seria punir os gestores, e sim de participar e contribuir para melhorar a qualidade de vida da sociedade, minimizando os problemas. Hoje nosso tribunal está muito mais eficiente e presente no sentido de planejar e orientar o gestor para que ele faça uma administração com resultados de melhoras na vida do cidadão, isso que é o mais importante, que é a qualidade da gestão”.

Inocência foi o grande vencedor da tarde de premiações. O município alcançou pontuação elevada e conquistou o primeiro lugar recebendo o “Selo Prefeitura Destaque”. Na ocasião, 19 prefeituras que fizeram pontuação, receberam, também, o selo. Na sequência, ocupando o segundo lugar veio Bataguassu, depois Taquarussu, Rochedo, Paraíso das Águas, Japorã, Guia Lopes da Laguna, Antônio João, Terenos, Nova Andradina, Aparecida do Taboado, Figueirão, Naviraí, Três Lagoas, Itaquiraí, Batayporã, Iguatemi, Fátima do Sul, Sonora e Coxim.