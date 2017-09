Programas em Desenvolvimento Local e em Educação da UCDB recebem nota 5 da Capes

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em UCDB

Os programas de mestrado e doutorado em Desenvolvimento Local e em Educação da Universidade Católica Dom Bosco obtiveram a nota 5 na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação (MEC). Os programas em Biotecnologia, em Ciências Agrárias e Sustentabilidade Agropecuária e em Psicologia foram classificados com nota 4, confirmando a qualidade dos cursos stricto sensu da Católica.

“Estes resultados coroaram o grande esforço institucional e o empenho do nosso excelente corpo docente e administrativo que têm se dedicado intensamente à construção de uma universidade de nível mundial. Pretendemos continuar no caminho da excelência e contribuindo para a formação de pessoal de alta qualificação, a produção de conhecimento científico para o nosso estado e para o mundo e o compartilhamento deste conhecimento através da interação com empresas, governos e sociedade de modo geral”, destacou o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UCDB, Dr. Hemerson Pistori.

“Criamos o Doutorado em Desenvolvimento Local em 2016 e temos trabalhado muito, por exemplo, com intercâmbios entre programas, com as publicações dos docentes e discentes, fortalecendo os grupos de pesquisa, com linhas bem alicerçadas”, destacou a coordenadora do Programa em Desenvolvimento Local, Dra. Arlinda Cantero Dorsa. “É uma grande conquista, mas agora trabalhamos com novos desafios: a internacionalização do programa, maior mobilidade dos acadêmicos e a inserção social cada vez maior”.

De acordo com dados da Capes, a avaliação é feita a cada quatro anos e foi realizada por 1.550 consultores, que avaliaram 4.175 programas e seus 6.303 cursos, sendo 3.398 de mestrado, 2.202 de doutorado e 703 de mestrado profissional. A UCDB possui hoje a maior média de conceitos (4,4) e também o maior percentual de programas com conceitos iguais ou superiores a 5 (40%) entre todas as universidades, públicas ou privadas, do estado do Mato Grosso do Sul.

“O primeiro ponto a ressaltar é a melhoria da nossa avaliação que está ligada a uma política da Instituição, de valorização dos programas de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado. Uma segunda questão que considero importante é a forma como estamos trabalhando no programa, de forma articulada, com os professores e junto com os discentes. A gente vem numa somatória de procedimentos que fez com que a gente chegasse aí. A UCDB está com seus programas de pós-graduação stricto sensu trabalhando de forma séria e de forma responsável. Temos uma credibilidade dentro do mundo acadêmico no Brasil todo em função do que estamos fazendo e isso é de todos os programas, isso não é somente dos dois programas que tiveram nota cinco”, destacou o coordenador do Programa em Educação, Dr. Heitor Queiróz de Medeiros.

Foram analisados programas com, pelo menos, um ano de funcionamento e as comissões utilizaram como base para as informações fornecidas de forma contínua pelos programas, por meio da Plataforma Sucupira. Os critérios de avaliação consideram cinco quesitos: proposta do programa, corpo docente, corpo discente, produção intelectual e inserção social.

As notas 6 e 7 indicam programas com padrões internacionais de excelência — atingidos por somente 11% dos avaliados; as notas 4 e 5 representam desempenho entre “bom” e “muito bom” e cursos que apresentam padrões mínimos de qualidade, com desempenho médio, é atribuída nota 3.