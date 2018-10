EAD Proibição de formação total em EAD para cursos de saúde vai à 2ª votação

Durante a Ordem do Dia desta terça-feira (23), os deputados estaduais aprovaram em primeira votação o Projeto de Lei 119/2018, que dispõe sobre a proibição da formação profissional dos cursos de graduação da área da Saúde, na modalidade de Ensino a Distância (EAD), desde que esta oferta não ultrapasse 20% da carga horária total do curso e que neste percentual não estejam contempladas disciplinas e matérias formadoras de competências e habilidades técnicas específicas de cada graduação.

A proposta segue para análise das comissões de mérito da Casa de Leis, para então ser apreciada em segunda discussão.

Os parlamentares também aprovaram em primeira discussão e vai à segunda votação, o Projeto de Lei Complementar 04/2018, de autoria do Poder Executivo que objetiva alterar a organização da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE) e o estatuto da carreira de seus membros, no que tange o Fundo Especial da PGE.

De acordo com o projeto, os recursos acrescidos dos rendimentos bancários decorrentes das importâncias arrecadadas serão destinados aos procuradores do Estado em atividade, 50% das receitas, acrescidas dos rendimentos bancários serão à Escola Superior da Advocacia Pública e os outros 50% das receitas, acrescidas dos rendimentos, serão ao custeio de bens e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades da PGE.

Os deputados ainda aprovaram em discussão única 27 Projetos de Resolução, que concedem Títulos de Cidadão Sul-mato-grossense e Comenda do Mérito Legislativo. Também em única discussão mantiveram, por maioria de votos, o veto total do Poder Executivo ao Projeto de Lei 143/2018, de Marcio Fernandes (MDB), que dispõe sobre o peticionamento eletrônico de recursos junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), alegou que tal matéria é de iniciativa legal do Executivo e não do Legislativo. A proposta foi arquivada.