João César Mattogrosso Projeto AMAI recebeu visita do Vereador João César Mattogrosso

Voltado para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua e dependentes químicos, o Projeto AMAI realiza importante mobilização social em Campo Grande. Em visita ao grupo responsável pela iniciativa solidária, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) conheceu o trabalho realizado ao longo dos quase quatro anos de existência do projeto.

Criado com o objetivo de alcançar vidas através da palavra de Deus, da oração e da caridade, o projeto conta com a participação de 40 voluntários internamente, além de colaboradores externos. De acordo com o Coordenador Geral, Adriano Bueno, o trabalho realizado vai além da doação de donativos.

“Nossa pretensão é dar cobertura espiritual e material aos missionários, famílias carentes, moradores de rua e crianças. O Projeto AMAI nasceu através de um sonho de infância que foi gerando esperança no meu coração por ter passado necessidades, até mesmo por fome, quando criança”, declarou.

As ações sociais realizadas pelo Projeto AMAI ocorrem nas ruas da Capital, nos viadutos e bairros carentes. Nas visitas realizadas pelo grupo são doados alimentos e donativos para quem mais precisa, tais como: agasalhos, roupas e brinquedos.

Após acompanhar a apresentação do projeto, o vereador João César Mattogrosso ressaltou a importância da iniciativa. “É uma grande satisfação saber que existem pessoas que realizam um trabalho tão importante em nossa sociedade. Parabenizo a todos por este trabalho realizado com tanto amor ao próximo”, destacou o parlamentar.

O Projeto AMAI nasceu no dia 21 de janeiro de 2015 e, de acordo com a coordenação, já realizou diversos atendimentos ao longo de sua existência. “Na última ação de dia das crianças foram mais de 200 atendimentos. Já no natal do ano passado, 65 famílias receberam assistência”, ressaltou Bueno.

A iniciativa solidária não possui vínculo com nenhuma instituição religiosa, porém é realizada por um grupo de pessoas com a mesma ideologia, que buscam alcançar vidas através da palavra de Deus e do trabalho social. Além das doações, o grupo também realiza encaminhamentos de viciados para projetos específicos de recuperação de dependentes.