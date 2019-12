Dourados Projeto Arandu Ambue visita oficina de concessionária Fiat

Educandos do Projeto “Arandu Ambue” – Conhecimento para o Futuro em Guarani – visitaram na quarta-feira (11), a Concessionária Fiat Grandourados. Especificamente, os formandos do curso de mecânica de carro oferecido pelo Senai se deslocaram para conhecer a parte de oficina como atividade extracurricular, e foi oportunizado também conhecer todos os setores da concessionária.

Participaram das atividades 25 jovens que no decorrer do ano participaram de diversas oficinas, palestras, passeios e inúmeras atividades socioeducativas desenvolvidas pelo projeto.

“O ano se encerra com êxito, muito em razão da parceria com a Fundação Itaú Social, onde, com a contrapartida da Prefeitura de Dourados, foram ofertados cursos preparatórios para inserção no mercado de trabalho. Respondendo aos anseios da comunidade, os cursos se efetivaram sempre na área solicitada pelo grupo de participantes, que neste caso foi curso de mecânica de carro”, diz Carlos de Oliveira Silva, assistente social do Creas.

Segundo ele, o intuito principal do projeto é contribuir com uma nova geração de jovens indígenas com liberdade de escolha referente a formação e seu futuro. Para isso, as atividades envolveram adolescentes e jovens indígenas em cumprimento de medida socioeducativa em Meio Aberto – LA (Liberdade Assistida) e PSC (Prestação de Serviço à Comunidade), assim como jovens da comunidade de maneira geral, buscando ainda incentivar a permanência na escola e combater a defasagem escolar.