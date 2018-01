'Campo Grande' Projeto Cidade do Natal é sucesso e recebe 200 mil pessoas em um mês 'Vice-prefeita avalia; "Foi um resgate de valores da família"'

A Prefeitura de Campo Grande encerrou neste domingo (7) as atividades na Cidade do Natal. Foram trinta dias de festa, onde milhares de campo-grandenses puderam contemplar um espaço todo idealizado para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Após alguns anos sem festa, a Afonso Pena ganhou luz novamente, e recebeu mais de 200 mil pessoas, que puderam assistir 82 atrações de teatro, dança e música.

“Foi um resgate de valores da família. Um sucesso, com a visita de milhares de pessoas. Famílias com suas crianças, turistas. Criou-se uma opção de turismo em Campo Grande”, avaliou a prefeita em exercício, Adriane Lopes.

A Cidade do Natal também foi palco das comemorações da chegada de 2018. Com muita segurança e diversão, liderada por várias atrações musicais, a Cidade do Natal recebeu o Réveillon da Família, que reuniu milhares de campo-grandenses e deve se tornar tradição na nossa Capital.

Bandas

Prefeita em exercício e a equipe no último dia da festaFoto: Divulgação/Assessoria

Diversas pessoas puderam contemplar o show pirotécnico e curtir uma boa música ao vivo, com Delinha, Chicão Castro, Victor Gregório e Marco Aurélio e Banda Lilás, em um espaço todo organizado para família.

“Resgatamos os valores ligados ao que realmente importa nesta época e durante todo o ano, que é a convivência da família. Um espaço voltado para confraternização das famílias, com opções para todas as idades”, avaliou a primeira-dama, Tatiana Trad.

Quem passou pela Cidade do Natal nestes dias encontrou espaço kids gratuito, muita música e uma praça de alimentação com preços acessíveis. A praça de alimentação foi administrada pela Abrasel, que gerou 90 empregos diretos e arrecadou, aproximadamente, R$ 500 mil com a comercialização de produtos. Deste montante, 10% será destinado a manutenção da Cidade do Natal, que receberá novos projetos durante todo o ano.

Cidade não para

Nos próximos dias a Prefeitura vai se dedicar a reforma do espaço, que receberá outros eventos durante todo o ano. “Queremos que o espaço seja usado continuamente. Faremos obras de estruturação no local para transformá-lo em um espaço para receber diversas festas da Capital”, explicou a secretária de Cultura e Turismo, Nilde Brun.

Com o espaço reformado, a Prefeitura investirá em festas temáticas e aproveitará a estrutura local nos fins de semana. “Além dos eventos tematizados, queremos ocupar o espaço no fim de semana. Para isso, estamos estudando a possibilidade da continuidade da praça de alimentação e da ocupação do espaço com a feira de artesanato. Tudo isso, considerando a aceitação da população, que prestigiou todo nosso empenho na realização da Cidade do Natal”, concluiu Nilde. (Com assessoria).