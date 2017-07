Projeto da UCDB para promoção de saúde mental Projeto da UCDB para promoção de saúde mental de policiais é homenageado pela PRF

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) foi uma das dez instituições homenageadas pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul por colaborar para o crescimento do órgão por meio de um projeto que visa a saúde mental dos colaboradores. A entrega do troféu foi feita na tarde de sexta-feira (21), durante a comemoração dos 89 anos da PRF, pelo superintendente da corporação no Estado, Luiz Alexandre Gomes da Silva para o Reitor da Católica, Pe. Ricardo Carlos.

“Esse projeto é inovador para a PRF, pois permitiu uma melhor qualidade de vida e saúde mental para os policiais, tanto que vai servir de modelo para que seja implantado em outras regiões do país. Somos muito gratos à UCDB pela excelência no trabalho que é prestado”, elogiou o superintendente Luiz Alexandre.

De acordo com Pe. Ricardo é uma satisfação muito grande perceber que a UCDB contribuiu de forma positiva na vida dos policiais. “Sem dúvida alguma o servidor precisa estar muito bem preparado, não só intelectualmente, mas também humanamente e muitas vezes a gente esquece que a formação tem que ser contínua. A a UCDB está contribuindo neste ponto com essa parceria e ficamos muito felizes em saber que o modelo de trabalho que construímos pode ser aplicado em outras superintendências”, comentou.

O projeto homenageado foi implementado em 2016 por meio de um termo de cooperação técnica entre a UCDB e a PRF. O trabalho, coordenado pela professora Dra. Liliana Guimarães, envolve acadêmicos de Psicologia e alunos do Mestrado e Doutorado da área e permite o acompanhamento psicológico dos profissionais por meio de atendimentos clínicos realizados tanto na própria sede da PRF, em Campo Grande, quanto na Clínica-Escola da UCDB.

Em um ano, desde o ínicio dos atendimentos, houve resultados positivos como a redução no número de policiais afastados. “Esse reconhecimento demonstrado pela PRF vem ao encontro do que a gente acredita de fato, que é o estabelecimento de fontes entre a Universidade e os órgãos que nos representam. Nesse caso esta integração resultou na melhora da qualidade de vida e saúde mental dos profissionais, o que com certeza vai melhorar os serviços prestados por eles e, por isso, diretamente melhoraremos a sociedade como um todo”, pontou professora Liliana.