Projeto Projeto de 'árvore digital' atrasa e comissão analisa documentos na Capital A instalação da tecnologia estava prevista para outubro e a nova previsão para instalação é o primeiro semestre de 2019

Com edital aberto há cinco meses, a prefeitura ainda analisa os documentos encaminhados pelas empresas interessadas em investir em ‘árvores digitais’ na Capital e acredita que ainda no primeiro semestre deste ano, a cidade receba a tecnologia. De início, a expectativa era instalar as árvores em outubro do ano passado, mas de acordo com a prefeitura, a comissão responsável pelo projeto ainda analisa os documentos recebidos.

“O processo está na fase de análise dos documentos das empresas que apresentaram propostas. No final de janeiro a comissão composta por Agetec, Planurb, Semadur e Gapre, vão analisar a melhor proposta e apresentar o parecer. Caso alguma empresa vença, a expectativa é que no primeiro semestre já tenhamos as primeiras quatro em funcionamento”, disse a prefeitura.

Para análise das propostas serão avaliados critérios de viabilidade técnica e econômica, clareza e coerência da proposta, ineditismo e grau de inovação, impacto urbanístico e uso de espaços públicos. O projeto deve ter capacidade de captar energia solar para recarregar aparelhos eletrônicos, como celulares e servirá como um replicador de internet wi-fi no local instalado.

As árvores terão placas solares e estrutura de metal, oferecendo acesso a internet para 300 pessoas simultaneamente e o carregamento de 16 celulares em tomadas na base. Cidades como Paris, Bruxelas, Hong Kong e Lisboa já adquiriram as árvores tecnológicas.

No Brasil, a iniciativa já vem sendo implantada nos estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Conforme a prefeitura, o objetivo é oferecer internet de forma gratuita através do projeto que visa a sustentabilidade ambiental ao utilizar a energia solar como sua fonte de energia.