“Prosa de Criança” Projeto de contação de histórias realiza oficina literária e apresentação em Dourados Iniciativa é parte do projeto pedagógico ‘Prosa e Segredo’ iniciado em 2010 no MS

Corumbá foi o primeiro município sul-mato-grossense a receber o projeto “Prosa de Criança” no mês de setembro. A oficina de criação literária e a apresentação dos contadores Michelly Dominiq e Rafael Bendô aconteceu na unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc-MS) com o envolvimento de aproximadamente 60 pessoas.

Estudantes do ensino fundamental de várias escolas tiveram a oportunidade de participar dos dois momentos oferecidos pela iniciativa dos educadores, que promove o estudo, pesquisa e difusão das manifestações orais tradicionais, executada a partir de performances em contações de histórias e oficinas de criação literária.

A idealizadora do projeto, Michelly Dominiq, destaca a riqueza cultural da ‘Cidade Branca’ e sua impressão sobre o trabalho realizado. “Estar em Corumbá novamente foi maravilhoso, pois é uma cidade que inspira histórias e inspira encanto. As crianças se envolveram muito, a oficina foi um sucesso. Foi interessante perceber o olhar dos alunos sobre as histórias que cresceram ouvindo e descobrimos a história do Tuiuú que agora vai fazer parte do nosso repertório, assim, como a história do Coelho que ouvimos antes em Bataguassu” relata.

O projeto Prosa de Criança foi aprovado no edital do Fundo de Investimentos Culturais (FIC/MS) e será realizado em cinco municípios: Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã. O público alvo são estudantes do ensino fundamental, moradores de comunidades ribeirinhas, indígenas e fronteiriças (Paraguai e Bolívia).

Com apoio do Sesc/MS, as oficinas de criação literária acontecerão nas unidades da instituição localizadas nas cidades contempladas com meta de atender 150 alunos, que construirão em conjunto, histórias baseadas na memória coletiva da população (causos e contos).

As produções desenvolvidas pelos estudantes serão selecionadas, sendo uma de cada oficina e município, resultando na elaboração de um livro com cinco contos populares. O critério de seleção das histórias avaliará a criatividade de narrativa, composição da ilustração e originalidade do conto popular

PRÓXIMA PARADA – O próximo encontro da equipe do Prosa de Criança acontecerá em Dourados, no dia 22 de setembro, na unidade do Sesc local. O endereço é Rua Toshinobu Katayama, 178, Centro. Mais informações pelo telefone: (67) 3410-0700

Para conhecer mais do projeto Prosa e Segredo acesse o site www.prosaesegredo.com/ ou ainda nas redes sociais: Facebook:https://www.facebook.com/prosaesegredo/Instagram: Prosaesegredo e Twitter: @prosaesegredo Telefones de contato: (67) 98136-0468 e (67) 99927-4050.