Caminhos da Física Projeto de extensão 'Caminhos da Física' faz oficina temática na escola do SESI

O projeto de extensão 'Caminhos da Física' esteve, nesta segunda-feira (12), na escola do SESI desenvolvendo a oficina temática 'Caminhos da luz: onda ou partícula' que continuará neste mês de junho na escola e também na Escola Imaculada Conceição - EIC.



Segundo o coordenador do projeto, professor André Luis de Jesus Pereira, um dos objetivos principais é popularizar a ciência, em especial a física, nas escolas de Dourados e região por meio de experimentos que abordam fenômenos que podem ser associados ao nosso dia a dia.



"Além das feira de ciências, onde levamos experimentos desenvolvidos por alunos do curso de licenciatura em física e expomos para os alunos das escolas, também promovemos oficinas temáticas onde os alunos do ensino fundamental são convidados a desenvolver experimentos relacionados a um tema específico da física", explicou.



Outras escolas já estão sendo agendadas para receberem o projeto no mês de julho. A terceira etapa da proposta, que ocorrerá mais para o fim do ano, buscará responder questões de física do ENEN por meio de experimentos.



O PROJETO



O projeto de extensão 'Caminhos da Física' começou a ser desenvolvido em maio/2017. Já foram visitadas as escolas de Dourados: EE Vilmar Vieira Mato, EE Antônia Silveira Capilé e Escola Franciscana Imaculada Conceição, além da EXPOAGRO e a escola de Vicentina EE Padre José Daniel.

Esse projeto é desenvolvido por professores do grupo de pesquisa em Materiais Fônicos e Energia Renovável (MaFER), técnicos e alunos do curso de licenciatura em física, além da professora Marcilene Cristina Gomes do IFSP - São José dos Campos, que atualmente está em colaboração técnica na UFGD. Os docentes contam com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEX.