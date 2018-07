Educação Projeto de Extensão da Uems de Campo Grande oferece avaliação física gratuitamente

Um projeto de Extensão do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), de Campo Grande, oferece avaliação física gratuitamente para toda a população. Para participar basta fazer o agendamento online e ir até à Unidade, que está localizada na avenida Dom Antônio Barbosa, 4.155 Santo Amaro.

No projeto intitulado Esporte, Saúde e Lazer na Uems, a avaliação física é feita por alunos de Medicina, como facilitadores, e supervisionada pelo educador físico e professor do curso, Antônio José Grande. O objetivo é informar o planejar as atividades físicas, a partir da avaliação.Entre os aspectos verificados, estão a composição corporal, flexibilidade, aptidão cardiovascular, força muscular e aferição de pressão arterial. “É recomendável que todas as pessoas passem por esse tipo de avaliação, antes de iniciar uma atividade física. Nosso objetivo nesse Projeto, é que essa avaliação seja incorporada culturalmente na sociedade, dada a sua importância”, explica o coordenador.

O projeto de Extensão deve ampliar o atendimento formando um grupo de caminhada e alongamento no segundo semestre de 2018. Assim, como a avaliação física, a caminhada e o alongamento serão oferecidos gratuitamente para a população de Campo Grande.

Mais informações pelo e-mail (projeto.av.fis@gmail.com).