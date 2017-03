Projeto de Lei prevÃª proibiÃ§Ã£o de celular em UTIs neonatais

Hospital Projeto de Lei prevê proibição de celular em UTIs neonatais

Inúmeras pesquisas já comprovaram que aparelhos celulares agem como veículos de transferência de bactérias com potencial patógeno. Diante deste fato, o deputado estadual Marcio Fernandes (PMDB) apresentou nesta quinta-feira (16), Projeto de Lei que proíbe a utilização de celulares em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) neonatais no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a proposição, em caso de necessidade, acompanhantes, visitantes e funcionários das unidades de saúde poderão usar o aparelho fora da UTI e, ao retornarem, deverão realizar os procedimentos de higiene exigidos.

Com o propósito de conscientização, os órgãos de saúde poderão desenvolver campanhas informativas. O projeto prevê advertência e multa nos casos de descumprimento das normas. “Segundo pesquisa realizada no Brasil, um celular tem tanta bactéria quanto uma sola de sapato. Portanto, o aparelho contamina mãos, orelhas, boca e por onde mais passar. As bactérias são as principais causas de infecções e os bebês não possuem o sistema imune maduro para lidar com esses agentes etiológicos, correndo, inclusive, risco de morte”, destacou Marcio.