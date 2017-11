Projeto de lei propõe prisão de motorista alcoolizado mesmo sem flagrante

Um projeto apresentado pela deputada Christiane Yared (PR-PR) nesta semana na Câmara propõe a prisão em flagrante para o motorista alcoolizado que matar uma pessoa no trânsito mesmo que não seja capturado no momento do crime.

A deputada perdeu um filho em um acidente de trânsito em 2009, provocado pelo então deputado estadual Carli Filho, do Paraná. Um amigo do rapaz também faleceu, mas o motorista está em liberdade.

O objetivo, segundo ela, é alterar o Código Penal e enrijecer as regras contra condutores irresponsáveis.

“O projeto de lei que ora apresentamos vem no sentido de dar uma resposta contra a impunidade existente em nosso ordenamento jurídico. Todos os dias pessoas matam e morrem no trânsito, e com base em nossa legislação transmitem a certeza da impunidade”, argumentou no projeto.