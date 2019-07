PRÁTICAS INSPIRADORAS Projeto inovador da prefeitura entrega 16 novas casas em Campo Grande Capacita moradores à construírem suas casas

Moradora foi capacitada pelo projeto à construir sua casa Foto: Reprodução

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com Governo do Estado de Mao Grosso do Sul, entregou nesta terça-feira (02), 16 novas unidades habitacionais no loteamento Bom Retiro, localizado na região da Vila Nasser. As entregas é em cumprimento da mais uma etapa do programa Ação Casa Pronta, que já soma 55 casas entregues, do total de 136 unidades.

Reconhecido nacionalmente como projeto inovador pela ODS Brasil, que visa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Ação Casa Pronta já consta no recém-criado banco de práticas inspiradoras em todo o território nacional.

Diariamente, 140 moradores da antiga comunidade Cidade de Deus passam, desde meados de 2018, por capacitação especializada no segmento da construção civil para construírem suas casas em regime de mutirão.

Para o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, a grande importância do projeto está em dar moradia às pessoas, ao mesmo tempo que oportuniza uma profissão.

“Estamos honrando aquilo que nós prometemos, uma obrigação da administração pública, entregar moradia digna. Um imóvel com todos itens básicos: pintura, forro, azulejado, ligado à rede de esgoto e energia elétrica. Há seis anos atrás, foram considerados favelados, agora são serem humanos com a dignidade de ter a sua casa própria”, afirma.

A Agência Municipal de Habitação (EMHA) e Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) lideram a força-tarefa com o objetivo de conduzir as obras, além de ensinar aos moradores, novas habilidades para o mercado de trabalho Como se trata de um canteiro-escola, os participantes do Programa de Inclusão Profissional (Proinc) aprendem as rotinas de trabalho, bem como as técnicas necessárias para a construção das unidades habitacionais, respeitando todos os protocolos de segurança do trabalho.

O diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto, enfatiza que a parceria com Funsat e Governo do Estado propiciou um atendimento mais humanizado, diante das circunstâncias pelas quais as famílias da antiga Cidade de Deus se encontravam antes do início do projeto.

Cleiton Franco, diretor-presidente da Funsat, destacou que o programa cumpre a missão e os esforços do Executivo Municipal em entregar moradias para quem precisa, com qualificação profissional em diversas áreas da construção civil.