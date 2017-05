Anti-manicomial Projeto na Capital oferece oficinas culturais que auxiliam pacientes no tratamento psiquiátrico

O projeto Cultural Mente, lançado em Campo Grande nesta quinta-feira (18), data em que se celebra o Dia Nacional da Luta Anti-manicomial, levará para pacientes dos Centros de Apoio Psicossociais (CAPs) muitos mais que oficinas de arte e cultural. O lançamento do projeto contou com diversas apresentações musicais e culturais.

Por meio das atividades, eles terão mais facilidades em seus relacionamentos, pois as oficinas contribuem com a reinserção social. A confirmação é da coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), Ana Carolina Guimarães.

“A cultura ajudará essas pessoas não somente no tratamento das doenças mentais, mas irá auxiliá-las também na reinserção social. Este é um trabalho psicossocial, um atendimento que vai continuar se expandindo por meio do projeto Cultural Mente”, explica.

Segundo Ana Carolina, mensalmente, 2.400 pessoas passam por consulta nos seis CAPs da Capital, mas cerca de 3 mil são pacientes das unidades.

A coordenadora geral do projeto, Laura Miranda, que também é secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), enfatiza que novos talentos podem ser despertados por meio das aulas de artesanato, música, teatro e outras linguagens culturais.

“Estamos plantando sementes que nos trarão uma colheita constante. Podemos ter novos profissionais da arte e outros que se descubram no artesanato ou na música”, exemplifica. Marcelo Vilela, titular da Sesau, também participou do lançamento do projeto e comentou que o Dia Nacional da Luta Antimonicomial é um dia para se celebrar a mudança, pois, de acordo com ele, anos atrás pessoas que enfrentavam doenças mentais eram deixadas isoladas.

“Hoje temos uma medicação avançada e essa união da cultura com a saúde só traz benefícios para os pacientes e sociedades”, finaliza. (Com assessoria).