Assembleia Projeto prevê a presença de dentista nas UTIs dos hospitais públicos e privados

esquisas já comprovaram a importância de um cirurgião dentista na equipe multiprofissional das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para intervir e monitorar a saúde bucal dos pacientes. Na sessão desta quarta-feira (5), o deputado Lidio Lopes (PEN) apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia nas UTIs, em todos os hospitais públicos e privados do Estado de Mato Grosso do Sul.

O atendimento, de acordo com o projeto, deve ser voltado para a prevenção e emergência. Estão previstas ainda penalidades no descumprimento da norma. “Tendo em vista dados já comprovados de que a falta desse profissional nas UTIs tem contribuído para o aumento de mortes, apresentamos essa proposta. A má higiene bucal pode ter como consequência a doença periodontal, e esta, estando presente, é um fator que pode estar associado à pneumonia nosocomial. O que pretendemos não é a execução de procedimentos de rotina, mas a detecção das necessidades orais individuais e a prevenção que somente o dentista possui capacitação para realizar”, explicou Lidio.

Pacientes em UTI podem ter alteração na resposta imune do organismo, aumentando o risco de infecção bucal. O parlamentar salientou que o paciente em estado crítico requer atenção especializada e multidisciplinar, com monitoramento 24 horas, sendo necessários os cuidados com a boca durante toda a permanência na unidade. “Se aprovado, o projeto trará benefícios para os pacientes e os médicos, que terão melhores condições de trabalho, com uma equipe completa”, acrescentou o deputado.