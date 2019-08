Pets em hospitais Projeto que autoriza visitação de pets em hospitais é aprovado Depois de polêmica, o projeto de lei do deputado Lídio Lopes foi aprovado na Assembleia Legislativa

O projeto de lei 45/2019, do deputado Lidio Lopes (PATRI), que permite que sejam levados animais domésticos e de estimação à visitação de pacientes internados em hospitais públicos e privados, com o intuito de melhorar a saúde física e emocional do paciente foi aprovado com 21 votos, na segunda discussão, em sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira (6).

O parlamentar falou novamente sobre o projeto e apresentou um vídeo onde profissionais explicavam sobre os benefícios do tratamento com visitação de animais. A chamada "Pet Terapia" é uma ideia um tanto polêmica, já que deve proporcionar a visitação em locais contratados, conveniados e cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS), no Estado. Alguns parlamentares comentaram inicialmente que os hospitais não teriam condições de receber os animais com a finalidade da "Pet-Terapia".

O PL exige que os bichinhos de estimação estejam com vacinação em dia, com laudo de saúde expedido pelo veterinário, sejam transportados em caixas adequadas, tomem banho antes de ir a visitação e que sejam dóceis.

Marçal Filho, relator do projeto afirmou que foi necessário a criação de uma emenda no PL determinando que os hospitais aderentes tenham um local específico (uma sala) para receber os pets e pacientes. "Nós sabemos que os hospitais públicos não tem condições de receber ainda. Ficam diversos pacientes em um quarto e muitos não gostam de animais. Aí seria benéfico para um e ruim para o outro", explicou.

Mesmo com a aprovação o projeto deve ser sancionado pelo Governador para entrar em vigor.