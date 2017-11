Emagrece CG Projeto realiza ação neste sábado para combater obesidade na Capital "O programa que durante o período de 30 dias contemplou 100 pessoas que estão em grau de obesidade"

Neste sábado (25) o Emagrece Campo Grande, um programa de emagrecimento colaborativo que tem por objetivo auxiliar pessoas que estão acima do peso, realizará, no Belmar Fidalgo, das 8h às 11h, em Campo Grande, uma manhã com informações e dicas de atividades físicas e alimentação para quem pretende vencer o sobrepeso e a obesidade. A ação será aberta a toda a comunidade e pessoas que buscam qualidade de vida.

A atividade faz parte do encerramento do programa que durante o período de 30 dias contemplou 100 pessoas que estão em grau de obesidade, com acompanhamento semanal de personal trainer e orientações de nutricionista e psicólogos.

De acordo com os relaizadores a ideia surgiu com o personal trainer Fernando Almeida, que analisando o cenário da cidade, que aparece como a segunda capital brasileira com maior índice de pessoas com excesso de peso, 58%, conforme dados da Organização Mundial da Saúde, uniu-se a diversos profissionais, empresas e instituições, e criou o projeto colaborativo Emagrece Campo Grande.

O projeto tem uma metodologia inovadora relacionando três pilares que são essenciais para o emagrecimento saudável; atividade física, nutrição e psicologia (mudança de comportamento).

Foto: Divulgação/Assessoria

Para participar do aulão é só se inscrever pelo site http://tinyurl.com/y9btv986 e doar 02 kg de alimentos de não perecíveis, exceto sal. Os alimentos arrecadados serão encaminhados a uma instituição de caridade do município de Campo Grande. O Voucher enviado após a confirmação da inscrição deverá ser apresentado no evento impresso ou através de um print do celular.

Serviço

O aulão acontece neste sábado (25), na praça Belmar Fidalgo, das 8h às 11h, em Campo Grande. Mais informações pelo telefone/whatsapp (67) 99257-7929, pelo Facebook www.facebook.com/emagrececg/ ou pelo Instagram @emagrececg.