Projetos de 17 municípios de MS continuam na disputa por recursos do Programa Centelha

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul desta quarta-feira (18) o resultado final da Fase 2 do Programa Centelha MS, no qual os 100 Projetos de Empreendimentos mais bem avaliados passaram para a próxima fase do Programa.

Em Mato Grosso do Sul foram 564 ideias submetidas provenientes de 34 municípios do Estado, uma média de 20,5 propostas a cada 100 mil habitantes. Passaram para a Fase 3 os Projetos de Empreendimentos submetidos em 17 municípios de MS: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Jardim, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Coxim, Miranda, Bonito, Naviraí, Nova Andradina, Ivinhema, Caarapó, Itaporã, Sidrolândia, Chapadão do Sul e Ladário.

Nesta etapa foram selecionadas 100 propostas que continuam na disputa, e na fase final, os 28 projetos vencedores receberão até R$ 60 mil em subvenção econômica cada uma, além de todos os processos de acompanhamento e capacitações oferecidas pelo Programa.

Dentre os temas abordados destacam-se projetos em Tecnologia Social, Biotecnologia e Genética, Inteligência Artificial, Internet das coisas, entre outros.

De acordo com o diretor-presidente da Fundect, professor Márcio de Araújo Pereira, o número de ideias submetidas em Mato Grosso do Sul vem para provar a vocação empreendedora de nosso Estado. “Que este Programa faça jus ao nome, que seja a primeira faísca, o primeiro passo para o fortalecimento de nosso ecossistema de inovação. Agora na fase final do Programa, as 100 ideias selecionadas passarão por uma série de avaliações conduzidas por avaliadores externos, dentre elas o cronograma financeiro. No fim, em meados de fevereiro teremos as 28 ideias vencedoras que receberão os recursos e toda a assistência da Fundect e Finep para transformar esta ideia em um negócio inovador”, afirma o presidente.

O Programa Centelha é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). As fases do Centelha são operacionadas pela Fundação CERTI e executadas em Mato Grosso do Sul pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), órgão vinculado ao Governo do Estado por meio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).